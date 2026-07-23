นายกฯพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ยกระดับศก.และการท่องเที่ยวไทย รับฟัง 5 มาตรการเร่งด่วน

"อนุทิน" เปิดทำเนียบรับ TCEB พร้อมเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย รับฟัง 5 มาตรการเร่งด่วน
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) เวลา 11.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) นำโดย ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (IFFA) เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย พร้อมหารือแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไมซ์ และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (National Agenda) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์บูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มการใช้จ่าย และกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว
ในโอกาสนี้ ทีเส็บได้เสนอ 5 มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ได้แก่ (1) มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ease of doing business มาตรการทางภาษี(2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างตลาดและเพิ่มรายได้ให้ SME ผ่านการจัดงานทั่วประเทศ (3) การสร้างแบรนด์ประเทศไทย (4) เร่งขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกเพื่อผลักดันนโยบาย “Beyond Thailand” (5) สนับสนุนการจัด Mega Events และการพัฒนาระบบ Super License เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติ