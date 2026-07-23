กสม.แถลงประณามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี หนุนเจ้าหน้าที่รัฐเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

กสม.ออกแถลงการณ์ประณามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส จี้ เจ้าหน้าที่รัฐเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว
วันนี้( 23 ก.ค. ) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ประณามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนบาดเจ็บ 6 คน โดยในจำนวนนั้นมีเด็กวัยเพียง 3 ขวบ และ 10 ขวบ รวมอยู่ด้วย ว่า กสม. ขอประณามการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมครั้งนี้อย่างถึงที่สุด การจงใจใช้ความรุนแรงพรากชีวิตและทำร้ายผู้อื่นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างอุดมการณ์หรือความขัดแย้งใด ก็ไม่อาจทำให้การเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
"การกระทำครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ ไม่มีผู้ใดมีสิทธิไปพรากชีวิตของผู้อื่น และรัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชีวิตของประชาชน สิทธินี้ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และในข้อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี การที่เด็กต้องมาบาดเจ็บจากกระสุนและระเบิด เป็นสิ่งที่ กสม.ห่วงกังวลและไม่อาจยอมรับได้เป็นอย่างยิ่ง เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด เติบโต และพัฒนา และต้องได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ตามข้อ 6 และข้อ 19 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ที่ประเทศไทยผูกพันต้องปฏิบัติตาม" กสม.ระบุ
กสม. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต พร้อมส่งกำลังใจให้เด็กและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนให้หายเป็นปกติโดยเร็ว และขอให้หน่วยงานของรัฐดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเป็นธรรมและทันท่วงที
และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พึงตั้งอยู่บนความเป็นธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เหมารวมหรือสร้างความหวาดระแวงต่อชุมชนใด เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนสู่ความสงบสุขและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง