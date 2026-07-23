“อนุทิน” เมิน "ยิ่งชีพ" ขอทบทวนฟ้องหมิ่น ยัน "เสี่ยหนู" ใจกว้างทุกคนรู้ แต่เป็นสิทธิเมื่อถูกกล่าวหา

“อนุทิน” เมิน "ยิ่งชีพ" โพสต์เฟซบุ๊กของภูมิใจทบทวนฟ้องหมิ่นประมาทปมแฉเอี่ยวฮั้ว สว. ยัน "เสี่ยหนู" ใจกว้างอยู่แล้วทุกคนรู้ แต่เป็นสิทธิคนถูกกล่าวหา เดินหน้าฟ้องเต็มที่
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 23 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์อีกครั้งกรณีนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) โพสต์เฟซบุ๊กขอให้พรรคภูมิใจไทยทบทวนไม่ฟ้องหมิ่นประมาทว่า “ไม่มีสิทธิ์ครับ มันเป็นเรื่องของผู้ถูกกล่าวหา”
เมื่อถามว่าฝ่ายค้านออกมาบอกให้นายอนุทินใจกว้างไม่ต้องฟ้องร้อง นายอนุทิน กล่าวว่า “ใจผมกว้างกว่าทุกคนครับ เสี่ยหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้”
เมื่อถามว่ายืนยันเดินหน้าฟ้องเต็มที่จะไม่มีการอ่อนข้อให้ นายอนุทิน กล่าวว่า อันนี้เป็นสิทธิของตนอยู่แล้วและเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาทุกคน และคนที่ถูกกล่าวหาของพรรคภูมิใจไทยทุกคนไม่มีนัดกันไม่มีคุยกัน ใครอยากทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่ใช่เรื่องของหน้าที่การงาน ใครประสงค์จะป้องกันการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงอย่างไรก็มีกฎหมาย
เมื่อถามถึงกรณีบนโลกโซเชียลมีการตั้งประเด็นโหวตให้เปลี่ยนตัวนายกฯ มองประเด็นนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีบทบัญญัติอยู่แล้วว่าจะพ้นจากตำแหน่งด้วยวิธีใดบ้าง