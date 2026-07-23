“ภราดร” ซัด “ยิ่งชีพ” เหยื่อฝ่ายการเมือง ตีปี๊บข้อมูลเก่าคดีฮั้ว สว.ไร้หลักฐาน เชื่อ ปชน.ยัดใส่มือ หวังกลบเรื่อง “ภาวุธ”

“ภราดร” ซัด “ยิ่งชีพ” ตกเป็นเหยื่อฝ่ายการเมือง แฉข้อมูลเก่าคดีฮั้ว สว. แต่ไม่มีหลักฐาน ชี้ ปชน.จับยัดข้อมูลใส่มือ หวังกลบเรื่อง “ภาวุธ”
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 23 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการไอลอว์ ออกมาระบุว่าไม่อยากให้มีการฟ้องร้องคดีจากการเปิดโปงรายชื่อสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. ว่า จะฟ้องหรือไม่เป็นเรื่องของพรรค ส่วนตัวตนกับนายยิ่งชีพ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่โรงเรียน ตนถือคติว่า “ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน” แต่น้องจะฆ่าตนหรือไม่ก็ไม่รู้ เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ ซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆเลย ที่พูดมาก็บอกว่าไปฟังเขามา แล้วเอามานำเสนอต่อสาธารณะ ซึ่ง 9 คนที่ถูกกล่าวหา ก็เสียหายไปแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนตัวตนน่าจะคุยกันได้ แต่ในส่วนของพรรค ก็ให้พรรคตัดสินใจ
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่นายยิ่งชีพออกมาพูดแบบนี้ มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ตนว่าเขาติดกับดักมากกว่า เขาน่าจะไม่ได้ทบทวนอย่างถี่ถ้วน ไม่รู้ว่าติดกับดักฝ่ายการเมือง หรือติดกับดักฝ่ายผู้สมัคร สว.ที่อกหัก ประเมินได้ทั้งสองด้าน ซึ่งผู้สมัคร สว.ควรยอมรับว่าอยู่ในรายชื่อสำรอง หากมีอะไรเป็นไปกับ สว. 200 คนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ก็จะได้รับการเลื่อนขึ้นมา ดังนั้น มีผลประโยชน์ทับซ้อนล้านเปอร์เซ็นต์
นายภราดร กล่าวต่อว่า อีกส่วนในฝ่ายการเมือง จะเห็นว่าเรื่องนี้ถูกเปิดออกมา หลังจากมีเรื่องของบุคคลในพรรคการเมืองพรรคหนึ่งถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งข้อกล่าวหาในคดี Forex หลังจากนั้นก็มีการเปิดเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องเก่า พวกตนเคยเป็นผู้ถูกกล่าวหาไปแล้ว และตนก็ได้ไปให้การกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้ว ตนก็ดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อพวกตนในพรรคเป็นผู้ถูกกล่าวหา ก็เข้าไปชี้แจงและดำเนินการไปตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่อยู่ๆก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมา หลังจากมีคดีของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ส่วนตัวมองว่าเป็นประเด็นทางการเมือง เพราะคนในพรรคดังกล่าวเอาเรื่องคดีฮั้ว สว.มาเปิดหลังจากนั้น ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ไปยัดใส่มือนายยิ่งชีพ ซึ่งนายยิ่งชีพไม่รู้ก็ตะครุบเหยื่อ และเอาข้อมูลนั้นย้อนกลับมาที่พรรคการเมือง
เมื่อถามว่า มองว่านายยิ่งชีพ พรรคประชาชน และ สว.สำรอง เป็นขบวนการเดียวกันที่สมคบกันมาหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่านายยิ่งชีพ อยู่ในเครือข่ายของพรรคการเมืองหรือไม่ แต่คงไม่ เขาคงไม่ทำมาตรฐานของไอลอว์ให้ตํ่าลง จริงๆไอลอว์เขามีมาตราฐาน แต่ช่วงหลังมาเล่นประเด็นทางการเมือง ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำทำไม ถ้าแบบนั้นก็ไปสมัครพรรคการเมืองให้รู้แล้วไป ตนไม่รู้ว่าเขาอยู่ในขบวนการหรือถูกชักจูงใดๆหรือไม่