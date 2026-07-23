แย่มาก! "อนุทิน" ประณามคนร้ายยิงจุดตรวจที่นราธิวาส สั่งทำทุกวิถีทางเรียกคืนความมั่นใจจากประชาชน

นายกฯ บอกแย่มาก หลังคนร้ายบุกยิง-ขว้างไปป์บอมบ์นราธิวาส สั่งทำทุกวิถีทางเรียกคืนความมั่นใจจากปชช. ต้องไม่เกิดเหตุอีก
เมื่อเวลา 11.40 น.วันที่ 23 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุคนร้ายบุกยิง-ขว้างไปป์บอมบ์จุดตรวจบูเก๊ะซามี เขตเทศบาล ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย ชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย และ 1 ในนั้นเป็นเด็กชายอายุ 10 ขวบ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า เรื่องนี้แย่มาก ตนกำชับทั้งหน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ซึ่งพูดไปแล้วว่าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการ ต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกด้านมากกว่านี้ ทั้งเรื่องการป้องกันปราบปรามและการข่าว ซึ่งตนได้หารือกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา และทุกท่านก็รับไปดำเนินการ
เมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าเหตุใดจึงมาก่อเหตุช่วงนี้ นายกฯ กล่าวว่า มันคาดเดากันไม่ได้ สิ่งที่จะต้องทำคือไม่ยอมให้มีความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้น และตนได้ให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานความมั่นคงไปชัดเจนว่าถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนจะมีความวิตกกังวล ฉะนั้นต้องดำเนินการในทุกด้าน แม้กระทั่งการเจรจาก็ต้องให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้ และมีความชัดเจนมากกว่านี้ โดยมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไป ซึ่งจะต้องมีความพร้อมมากกว่านี้ แบบนี้มันอุกอาจมาก ทั้งนี้ ต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาด
“ผมสั่งการให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเรียกคืนความมั่นใจของประชาชน และสร้างความสงบไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกให้ทำทุกกระบวนการที่จะต้องบรรลุเป้าหมายนี้“ นายกฯ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่าทำไมการข่าวจึงไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการก่อเหตุ นายกฯ กล่าวว่า ในวันเดียวกันนี้รมว.กลาโหม จะลงไปดูในพื้นที่และเร่งหารือกัน
เมื่อถามอีกว่ามีจุดใดเพิ่มเติมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า เฝ้าระวังทุกจุด คำสั่งและข้อสั่งการของตนให้ดำเนินการให้เข้มงวด เพราะเกิดเหตุบ่อยมาก
เมื่อถามว่าจะกระทบกับแนวทางพูดคุยสันติสุขหรือไม่ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่ามีแขกมารอเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเดินขึ้นตึกไทยฯ ทำเนียบรัฐบาล