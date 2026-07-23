“ภราดร” รอคำวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงินฉบับเต็ม ก่อนเคาะวันเปิดสภาวิสามัญฯ ถก

“ภราดร” รอศาลรัฐธรรมนูญส่งคำวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านฉบับเต็ม ก่อนขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ
วันที่ 23 ก.ค.นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่า ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มจะออกมาเมื่อไร เข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะส่งมาที่ ครม.และส่งไปที่รัฐสภา เมื่อเห็นคำวินิจฉัยแล้วก็จะต้องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ
โดย นายภราดร กล่าวอีกว่า คาดไม่ได้ว่าจะเปิดการประชุมเมื่อใด เพราะขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีคำวินิจฉัยฉบับเต็มเมื่อไร แต่ถ้าช้าก็คงจะเปิดสภาฯ พอดี ก็จะนำไปพิจารณาในสมัยประชุมสามั