"พลพีร์" สั่งกรมการปกครองเข้าถึงบ้านประชาชนตรวจสอบกลุ่มตกหล่นบัตรคนจน จ่อขยายเวลาอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.

"พลพีร์" เผยสั่งกรมการปกครอง ลงพื้นที่รีเช็กข้อเท็จจริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้าน กำชับถ่ายภาพเก็บหลักฐานให้ช่องว่าง ปิดช่อง ให้สิทธิ์ญาติเจ้าหน้าที่รัฐ เตรียมขยายเวลายื่นหลักฐาน 20 ก.ย.ย้ำอยู่ที่ไหนก็ยื่นได้ ยันไม่นิ่งนอนใจ ทำเต็มที่ เพราะวันนี้ประชาชนรอความช่วยเหลือ
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ อำนวยความสะดวกประชาชน ในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายหลังมีประกาศออกมา และมีประชาชนหลายคนสะท้อนความไม่สบายใจ ว่า กระทรวงมหาดไทยภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กรมการปกครองอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด เป็นที่มาที่กรมการปกครองตั้งศูนย์ one stop service เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทาง ไปไกลไปถึงตัวอำเภอหรือตัวจังหวัด ซึ่งกรมการปกครองจะทำมากกว่านั้น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยจะมีเช็กลิสต์ ซึ่งแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จะมอบมาที่กรมการปกครอง และกรมการปกครองจะอำนวยความสะดวกโดยใช้เช็กลิสต์นี้ตรวจสอบ นอกจากนี้จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอลงไปถึงบ้านแต่ละบุคคล เพื่อไปดูสภาพจริงว่าเป็นอย่างไร เพื่อช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็น ว่าเป็นซากรถ เป็นรถที่ไม่สามารถใช้ได้ อาจเกี่ยวเนื่องกับการที่ไม่ได้ขอทะเบียน หรือแจ้งกรมกรมการขนส่งทางบก ว่ารถไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้ว อีกประเด็นที่ตนให้ความสำคัญคือการที่ประชาชนถูกแอบอ้างชื่อ มีบัญชีถือหุ้นมีการรับโอนเงิน หรือเป็นกรรมการบริหารบริษัท ซึ่งบางทีเจ้าตัวไม่ทราบ ข้อมูลเหล่านี้ก็จะไป ดับเบิ้ลเช็ก ว่าบริษัทไหนเอาชื่อประชาชนไปใช้ และใช้โดยที่ประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงิน เป็นบัญชีม้า หรือเพื่อเป็นนอร์มินีให้ต่างชาติ กระทรวงมหาดไทยให้ความจริงจังในการตรวจสอบ
เมื่อถามว่าในการตรวจใหม่ ไม่น่าจะมีปัญหาสามารถเก็บตกได้หมดใช่หรือไม่ นายพลพีร์ กล่าวว่า เราไม่ได้มีกรอบว่า โครงการนี้มีประชาชนเข้าร่วมเท่าไหร่ เรามีความตั้งใจจริงๆ ว่าอยากจะสกรีนให้กับคนที่มีรายได้น้อย และต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วย ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเราคิดว่าหลังจากได้ข้อมูลทั่วประเทศ ก็จะส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดกรองอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าวันนี้กระทรวงการคลัง คงแถลงความชัดเจน เรื่องไทม์ไลน์ต่างๆ กันว่า จะขอขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการเตรียมหลักฐานต่างๆ ทั้งชื่อบริษัท ทะเบียนรถยนต์ บัญชีทรัพย์สินต่างๆที่ถืออยู่ เพื่อจะมายืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น กรมการปกครองจะส่งไปที่หน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งต้องให้เวลาในการทำงาน จึงต้องมีการขยายเวลาอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่าแสดงว่ากระทรวงมหาดไทยจะสกรีนเบื้องต้นก่อน ที่จะส่งรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์จริงๆ ไปให้กระทรวงการคลัง นายพลพีร์ กล่าวว่า ตอนนี้ได้มีการประสานกับกระทรวงการคลังว่า ขอรายชื่อได้หรือไม่ ว่าประชาชนที่ตกหล่นเป็นใคร แต่อาจจะไม่ได้เพราะ เป็นเรื่องของการใช้ข้อมูล แต่ทั้งนี้จะให้ฝ่ายปกครองลงไปเช็คในพื้นที่ ว่า บุคคลนั้นอยู่หรือไม่ หากไม่อยู่ย้ายไปอยู่ที่ไหนจะมีการประสานกัน ซึ่งประชาชนที่อยู่นอกภูมิลำเนา สามารถไปที่อำเภอไหนก็ได้ทั่วประเทศ ไม่จำเป็นว่าทำงานอยู่ที่สมุย แล้วต้องมาแสดงตัวที่นครราชสีมา อยู่ที่ไหนก็สามารถทำที่อำเภอนั้นได้เลย ส่วนประชาชนที่กรุงเทพมหานคร สามารถไปที่สำนักงานเขตได้เลย
เมื่อถามว่าการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านลงไปตรวจสอบในพื้นที่ จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าจะไม่ตกหล่น เพราะที่ผ่านมา มักจะมีเรื่องญาติเข้ามาเกี่ยวข้อง นายพลพีร์ กล่าวว่า เราเข้าใจ เสภาสภาป็นเรื่องของสภาวะของสังคม โดยตนได้เน้นกับอธิบดีกรมการปกครอง ว่าในการลงพื้นที่รีเช็คครั้งนี้ให้ถ่ายภาพด้วย ว่ารถทะเบียนนี้สภาพเป็นอย่างไร บ้าน 25 ตารางวา สภาพเป็นอย่างไร เกินหรือไม่เกิน หากมีบัญชีธนาคาร ให้ขอใบ สเตทเม้นท์ ให้เก็บเป็นพยานหลักฐานทั้งหมด เราพยายามอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด เพราะวันนี้ประชาชนรอความช่วยเหลือ