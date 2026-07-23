“อรรถกร” สวนเดือด “มนพร” เจ๋อพูดเรื่องที่ไม่รู้จริง! อย่าเอามาตรฐาน “สุริยะ” มาเหมารวมคนอื่น ซัดมัวถ่ายรูป ลืมทุกข์เกษตรกร จี้ เร่งเยียวยานาปี

วันนี้(23 ก.ค.)นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และโฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีที่นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรมว่า พยายามมุ่งดิสเครดิต นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นั้น ในฐานะที่เคยร่วมบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่า นางมนพรอาจยังไม่เข้าใจการทำงานภายในกระทรวงอย่างแท้จริง ขออย่านำมาตรฐานการทำงานของนายสุริยะมาเหมารวมว่า ผู้อื่นจะต้องเป็นเช่นเดียวกัน
“การที่ ร.อ.ธรรมนัส ออกมาวิจารณ์การโยกย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรในครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการทะเลาะกันในฐานะพรรคการเมือง เราไม่เคยคิดว่า เราเป็นเจ้าของที่ แต่เนื่องจากว่า ท่านมีความห่วงใยต่อข้าราชการที่ตั้งใจทำงานมาโดยตลอดกำลังสูญเสียขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในฐานะที่พรรคกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้าน หากรัฐมนตรีบริหารประเทศได้เป็นอย่างดี พรรคฝ่ายค้านคงไม่สามารถไปตำหน้าการทำงานของท่านได้“
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า มาตรฐานของรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรม คือการตั้งใจทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และเราเชื่อว่า ระหว่างที่เรามีหน้าที่บริหารกระทรวงเกษตรฯ นั้น ข้าราชการของกระทรวงต่างก็ให้ความร่วมมือกันเต็มที่ การแก้ไขปัญหาของภาคเกษตร เข้าใจว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไข แต่ในยุคของ ร.อ.ธรรมนัส ปัญหามันค่อย ๆ ได้รับการคลี่คลาย เพราะท่านมุ่งเน้นการทำงาน ไม่ได้คิดถึงเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง โดยทุกวันนี้ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และข้าราชการที่ตั้งใจทำงานยังให้กำลังใจ ร.อ.ธรรมนัส อยู่เลย เนื่องจากไม่สบายใจกับแนวทางการบริหารงานในปัจจุบันของนายสุริยะ
“ตลอดระยะเวลาที่ท่านสุริยะเข้ามารับตำแหน่ง ผมขอตั้งคำถามว่า ท่านเคยลงไปถามเกษตรกรหรือไม่ว่า ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลง เพราะวันนี้เกษตรกรจำนวนมากยังเผชิญวิกฤต ขณะที่ท่านกลับไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่ต้องลงมือทำ ไม่ใช่กระทรวงที่เน้นถ่ายรูป ถ้าจะพิสูจน์ผลงานก็ลงไปถามเกษตรกรดูว่า ทุกวันนี้ลืมตาอ้าปากได้หรือยัง อย่ามัวแต่ให้ความสำคัญกับนายทุน จนลืมคนที่เป็นเจ้าของประเทศตัวจริง”
ทั้งนี้ นายอรรถกร ยังเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีโดยเร็วที่สุด โดยระบุว่า ถ้ารัฐมนตรีสุริยะ เห็นความเดือดร้อนของชาวนาสำคัญจริง ก็ต้องลงมือทำทันที ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวนารอคอยต่อไปเรื่อย ๆ แบบนี้