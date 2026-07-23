‘แทนคุณ’ ร้องสอบจัดซื้อเครื่องบินกรมฝนหลวงฯ 1.1 พันล้าน ข้องใจส่งมอบล่าช้ากว่า 500 วัน แต่รัฐส่อไม่ได้ค่าปรับ

‘แทนคุณ’ ร้อง กมธ.ป.ป.ช.สอบปมจัดซื้อเครื่องบิน กรมฝนหลวงฯ วงเงิน 1.1 พันล้านบาท ข้องใจส่งมอบล่าช้ากว่า 500 วัน แต่รัฐอาจไม่ได้ค่าปรับเบี้ยปรับ
วันนี้(23 ก.ค.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม ยื่นหนังสือต่อ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ในฐานะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) เรื่อง กรณีทุจริตการจัดซื้อเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
นายแทนคุณ กล่าวว่า ตนได้รับข้อมูลจากผู้ประสงค์ดี เกี่ยวกับการจัดซื้ออากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่า มีข้อสงสัยเรื่องสัญญา ซึ่งการจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่มีการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงิน 1.1 พันล้านบาท และส่งมอบเครื่องบิน เมื่อเดือนเม.ย. และพ.ค. 2569 ซึ่งถือว่าล่าช้า ในกำหนดสัญญากว่า 500 วัน อีกทั้งตามสัญญายังระบุให้ส่งมอบก่อนรับเงิน จึงขอให้คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งแต่วันลงนามในสัญญา ถึงวันส่งมอบ และขอให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถึงความล่าช้า ขั้นตอนการผลิต เหตุผลอำนาจทางกฎหมาย ในการยกเว้นค่าปรับว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.บัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐหรือไม่
“อยากให้ตรวจสอบ เรื่องค่าปรับ ในการล่าช้า ของการส่งมอบอากาศยานดังกล่าว เพราะทำให้รัฐ ไม่ได้เงินค่าเบี้ยปรับ ตามผลประโยชน์ของรัฐ” นายแทนคุณ กล่าว
ด้านนพ.วรงค์ กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว