นายกฯ “ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด” เหตุ ลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต 5 ราย-เด็กเจ็บ ที่ นราธิวาส ไม่ตอบลงพื้นที่เอง ย้ำ สั่งการ ตำรวจ-ทหาร-มหาดไทย ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืน
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 23 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวสอบถาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีเหตุลอบยิงทหารพราน บริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามี จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 5 ราย และ เด็กอายุ 10 ขวบ ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุนี้ นายกฯ จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยตัวเองหรือไม่ โดยนายกฯ ระบุสั้นๆ ว่า “ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”
จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามย้ำถึงเหตุการณ์ดังกล่าว นายกฯ ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานไปแล้วทั้ง ทหาร ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ส่วนที่มีสถานการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะลงพื้นที่ติดตามด้วยตัวเองหรือไม่ นายกฯ พี่ไม่ได้ตอบคำถาม แต่ ย้ำว่าได้สั่งการไปทั้งหมดแล้ว