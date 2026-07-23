นายกฯ แถลงผลปฏิบัติการ "SILENT VOLT" บุก 7 จุด ทลายเครือข่ายขุดบิตคอยน์ลักใช้ไฟหลวง ลั่นเชือดถึงนายทุน-เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว

นายกฯ นำแถลงผลปฏิบัติการ "SILENT VOLT" บุกตรวจค้น 7 จุด ทลายเครือข่ายบิตคอยน์ขโมยใช้ไฟฟ้าหลวงทำเหมืองขุดเงินดิจิทัล ลั่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและเสถียรภาพระบบไฟฟ้าอย่างรุนแรง สั่งไม่ใข่แค่ยึดทรัพย์ ตัองขยายผลกวาดล้าง ตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถึงที่สุด ไม่เว้นแม้แต่นายทุน ผู้สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยว พร้อมประชาชน อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อร่วมลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมาย เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินโดยร้องคืนไม่ได้
เมื่อเวลา 09.00 น. นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ SILENT VOLT บุกตรวจค้น 7 จุด ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัล ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยี และสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบการใช้ไฟฟ้า เพื่อประกอบกิจการทุนเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าบั่นทอนความเชื่อมั่น ต่อการใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมาย ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด สืบสวนขยายผลและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ นายทุน ผู้สนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ
การดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งหมายจับกุมหรือยึคของกลางเท่านั้น. แต่จะร่วมตัดวงจรอาชญากรรมเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ พร้อมทั้งใช้มาตรการกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินคดี การติดตามทรัพย์สินและการขยายผลที่ยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดำเนินภายใต้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แต่จะไม่ยอมให้มีการใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการลักลอบใช้ทรัพยากรของรัฐหรือสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคของประเทศ
ดังนั้นขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ รักษาความมั่นคงด้านพลังงาน สร้างความแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกคน
วันนี้ตนจึงร่วมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันนี้เรามีข้อมูลที่จะมาแถลงข่าวในภารกิจการเปิดประสบการณ์หรือภาษาชาวบ้านแล้วว่าขุดบิตคอยน์ ซึ่งได้มีการตรวจจับกุมและยึดทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งได้ปฏิบัติการมาในระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนที่รัฐคิดว่าเสียหายสูงสุดคือการลักลอบใช้ไฟฟ้าของสาธารณะคือใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลักลอบต่อสายตรง ผ่านหม้อแปลงต่างๆ ซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากให้กับภาครัฐ
ทั้งนี้จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ยึดทรัพย์อย่างเดียวไม่พอ ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อนำมาประกอบธุรกรรม ธุรกิจ แต่ถ้าแยกชิ้นส่วนแล้วมาขายทอดตลาดราคาแทบจะไม่มีเลย เพราะทรัพย์สินทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความเสียหายมาก เช่น ไปจับมาและยึด อายัดไว้ กว่าจะดำเนินคดีเก็บไว้ใน ตู้คอนเทนเนอร์ หรือโกดัง ล็อคเอาไว้ไม่ได้ใช้งาน ไม่มี การถ่ายเทอากาศที่ดี ก็ถือว่าหมดสภาพในการเอามาทำงานต่อไป
ดังนั้นต้องเน้นใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกจากระบบโดยที่จะบอกว่าไม่สั่งไม่ได้เพราะการใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากขนาดนี้ มั่นใจว่าอย่างไรเสียการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคหรือนครหลวง จะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ว่ากระแสไฟถูกนำไปใช้จากต้นทางหรือปลายทาง มีการแยกสายออกไป โดยที่ไม่อยู่ในระบบสายตรง มันไม่ได้เป็นอันขาด
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องติดตาม ดำเนินคดียึดทรัพย์สินจำนวนเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้มากที่สุด ทดแทนความเสียหายที่ได้ทำไป ขณะเดียวกัน กรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับกระทรวงการคลัง ต้องเข้ามาช่วยกันวางหลักเกณฑ์สิ่งของเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร เพราะไม่ใช่ Made in Thailand แน่นอน จะต้องมีการนำเข้า เมื่อเข้ามาแล้วดีแคร์สินค้าขาเข้าเป็นอะไร เอามาใช้ประโยชน์วัตถุประสงค์อะไร สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในระบบหมด
ฉะนั้นต้องขอบคุณกระทรวงยุติธรรม และ DSI ที่ได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจนี้ ด้วยความเข้มแข็ง สามารถทลายเครือข่าย การขุดบิตคอยน์ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงระยะหนึ่งก็พร้อมที่จะมาแถลงข่าวให้กับประชาชนได้รับทราบ และรัฐบาลให้คำยืนยันอีกครั้งจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ขอให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ดำเนินการในครั้งนี้ ไปด้วยประสิทธิภาพและหวังว่า จะขยายผลดำเนินคดีต่อไป และทำการสืบหาผู้กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้ต่อไป ไม่น่าจะพ้นสายตาของท่าน
"และขอเตือนไปยังผู้ที่ทำธุรกิจเช่นนี้ว่า ขอให้เลิก เพราะการตรวจสอบ จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และผู้บริหารฝ่ายปกครองตำรวจในแต่ละพื้นที่จะต้องรับช่วงต่องานนี้ ฉะนั้นท่านไม่มีทางที่จะรอดไปได้เป็นอันขาดขอเตือนพี่น้องประชาชน อย่าได้หลงเป็นเหยื่อในธุรกิจเช่นนี้ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายไม่มีความมั่นคง ไม่มีเสถียรภาพ และสามารถที่จะสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหาศาลโดยที่ไม่มีวันจะฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายหรือเรียกทรัพย์สินอื่นๆมาทดแทนได้แต่อย่างใด หากจะดำเนินการลงทุน ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะสามารถที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่สะสมอดหอมรอมริดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานได้ อย่าให้มิจฉาชีพเหล่านี้มาทำลายความมั่นคงกับเงินออมเงินเก็บของทุกท่านเพราะจะไม่มีทางได้กลับคืนมาอย่างแน่นอน" นายอนุทินกล่าว