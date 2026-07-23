รัฐบาลจับมือ AIS Academy ดัน AI เข้าห้องเรียน อัปสกิลครู สร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์เยาวชน ปั้นคนไทยสู่อนาคต

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ AIS Academy เดินหน้าโครงการ AIS Academy for Thais “คิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ยกระดับการศึกษาไทยด้วย AI และเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาครู นักเรียน และประชาชนให้มีทักษะแห่งอนาคต พร้อมเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ ขยายโอกาสการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน PISA 2029
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ภายใต้โครงการ AIS Academy for Thais “คิดเผื่อ เพื่อคนไทย” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและพัฒนาคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมดิจิทัลมาส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพครูและผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยออกแบบการเรียนการสอน ลดภาระงานเอกสารของครู เพื่อให้มีเวลาพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรด้าน AI, Cloud และทักษะดิจิทัล พร้อมระบบรับรองสมรรถนะ (Certification) และการสะสมหน่วยกิตผ่าน Credit Bank เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการมีงานทำ รองรับความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ยังร่วมผลักดันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านห้องสมุดดิจิทัล และสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับนักเรียนและประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมนักเรียนไทยสู่การประเมิน PISA 2029 โดยมุ่งพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) ควบคู่กับการยกระดับระบบการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างกำลังคนคุณภาพที่มีทักษะตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต
“รัฐบาลเชื่อว่าการพัฒนาคนเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การผนึกกำลังระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ AIS Academy ในครั้งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต เพื่อสร้างคนไทยที่พร้อมแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุค AI” ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าว