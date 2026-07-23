เปิดโผคณะกรรมการภาครัฐโปร่งใส นายกฯ ดึงตัวแทนรัฐ–เอกชน–ประชาสังคม ร่วมขจัดทุจริต

นายกฯ ลงนามตั้งกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด ดึงทุกภาคส่วนร่วมกำหนดนโยบาย ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต เพื่อให้การบริหารราชการตอบสนองประชาชนอย่างแท้จริง
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ แต่งตั้ง คณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด (Multi-Stakeholder Forum : MSF) เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบาย ขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิด และรองรับการเข้าเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP)
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีเป้าหมายยกระดับการทำงานของภาครัฐจากการดำเนินงานโดยหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียว สู่การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan : NAP) ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
นายปกรณ์ ได้ให้แนวทางไว้ว่า Open Government หรือ "ภาครัฐระบบเปิด" จะเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานของภาครัฐ โดยยึดหลักความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ควบคู่กับการนำ digital technology เข้ามาใช้ในการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับการบริการ ภายใต้ข้อยกเว้นด้านความมั่นคงตามหลักสากล ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการทุจริต ดังนั้น ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น open government digital government responsive government transparency และ anti-corruption จึงเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดการทุจริต และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการยังประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายมานะ นิมิตรมงคล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา นายสุริยเดว ทรีปาตี โดยมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐระบบเปิด พิจารณาแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี กำกับติดตามผล และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
"รัฐบาลมุ่งยกระดับการบริหารราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การตัดสินใจของภาครัฐมีความรอบด้าน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยกระดับธรรมาภิบาลของประเทศ และสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (OGP) ต่อไป" นางสาวรัชดา กล่าว