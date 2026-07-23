รัฐบาลย้ำบิลค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ ทุกครัวเรือนได้สิทธิไม่ต้องลงทะเบียน ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าไฟ
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่า การปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใด ๆ ขณะที่ มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้เร่งดำเนินการตามมติ กพช. โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 และจะเรียกเก็บใน ใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไป
สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้ บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ คิดค่าไฟฟ้า 200 หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติม ส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 201 เป็นต้นไป จะคิดตามอัตราเดิม นอกจากนี้ ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภท มิเตอร์ชั่วคราว ให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วย
นางสาวลลิดา กล่าวว่า นอกจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตามมาตรการเดิม แต่ผู้มีสิทธิต้อง ลงทะเบียนกับการไฟฟ้า เพื่อรับสิทธิ โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามมติ กพช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชน คิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติ
“รัฐบาลขอย้ำว่า การปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยครั้งนี้เป็นสิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชัน และจะเริ่มเห็นผลในใบแจ้งค่าไฟจากการใช้ไฟเดือนสิงหาคมที่เรียกเก็บในเดือนกันยายน 2569 ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์รับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อเดือน ขอให้ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ” นางสาวลลิดา กล่าว.