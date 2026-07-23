ระดมจับพนันบอลโลก 4,576 เว็บไซต์ เงินหมุน 2 หมื่นล้าน ยกระดับปราบบัญชีม้าทั้งระบบ พร้อมจัดตั้งศูนย์ AOGC ปราบพนันออนไลน์

รัฐบาลระดมจับกุมการพนันฟุตบอลโลก 4,576 เว็บไซต์ พบเงินหมุนเวียนกว่า 2 หมื่นล้านบาท เดินหน้ายกระดับการปราบปรามบัญชีม้าทั้งระบบ เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ AOGC” และการตรวจจับอัจฉริยะ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าและซิมม้าทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งเป้าตัดวงจรการเงินของแก๊งสแกมเมอร์ และเว็บพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาด
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า จากเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจับกุมการพนันออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 มีการจับกุมพนันออนไลน์ ได้ทั้งสิ้น 1,441 ราย, จับกุมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย 787 ราย และจับกุมอาวุธปืนออนไลน์ 3,106 ราย ผู้ต้องหา 3,131 คน อาวุธปืน 4,088 กระบอก เครื่องกระสุน 242,808 นัด วัตถุระเบิด 162 ลูก และของกลางอื่น ๆ 877 รายการ
ส่วนผลการระดมจับกุมการพนันฟุตบอลโลก ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 สามารถจับกุม 4,576 เว็บไซต์ เจ้ามือ 617 คน ผู้เล่นพนันออนไลน์ 8,181 คน เงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 20,463 ล้านบาท นอกจากนี้ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2569 มีการจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีวงเงินหมุนเวียนในระบบเกิน 10 ล้านบาท 137 เว็บไซต์ ผู้ต้องหา 325 คน มีเงินหมุนเวียนรวม 10,750 ล้านบาท ปิดกั้นรวม 557,924 URL
“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เดินหน้าร่วมมือปราบปรามและตัดวงจรพนันออนไลน์ เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ AOGC” และการตรวจจับอัจฉริยะ เพื่อปราบปรามจับกุม ปิดกั้น เว็บพนันออนไลน์ รวมทั้งตรวจสอบ จับกุมการจำหน่ายและการโฆษณาอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมดำเนินการสืบสวนจับกุมกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียง ที่มีพฤติกรรมในการโฆษณา โปรโมท หรือทำคอนเทนต์ในการสนับสนุนชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์ รวมถึงให้ขยายผลไปถึงผู้ว่าจ้าง เตือนผู้เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีม้า ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้จัดหาหรือแสวงหาประโยชน์มีโทษสูงสุดจำคุก 5 ปี หรือปรับ 500,000 บาท” นางสาวพลอยทะเล กล่าว