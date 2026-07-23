"รัชดา" ปัดนายกฯ ยื้อปม กสทช. เรื่องยังมาไม่ถึงอย่าคาดการณ์จน ปชช.เข้าใจผิด

โฆษกรัฐบาลโต้ข้อกล่าวหานายกฯ ยื้อปมประธาน กสทช. ย้ำเรื่องยังไม่ถึงมือ ชี้การคาดการณ์โดยไม่มีข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด วอนทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอเพื่อไม่ให้สังคมสับสน
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่านายกรัฐมนตรีมีเจตนายื้อหรือถ่วงเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์และคาดการณ์โดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ และอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กระบวนการยังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด โดยขั้นตอนตามกฎหมายคือ คณะกรรมการสรรหาจะมีหนังสือแจ้งมติไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จากนั้นจึงจะส่งเรื่องมายังสำนักนายกรัฐมนตรี และเมื่อสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้ว จึงจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
“การกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีกำลังยื้อหรือจะยื้อการดำเนินการ จึงเป็นการพูดที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ไม่ได้ศึกษาขั้นตอนทางกฎหมายมามากพอ เพราะ ณ ตอนนี้เรื่องยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการของนายกรัฐมนตรี การให้ข้อมูลดังกล่าวออกไปย่อมทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน" นางสาวรัชดา กล่าว
นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลเคารพสิทธิของทุกฝ่ายในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร แต่การตรวจสอบควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการตั้งข้อสันนิษฐาน พูดบนความไม่รู้ เพราะการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อน อาจสร้างความสับสนให้แก่สังคม และบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตามกฎหมายได้
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เรื่องมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ