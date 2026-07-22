คืบหน้า ยุบ บก.ปทส. ถ่ายโอนฯ ไป 3 หน่วยงาน "ตช." เร่งเกลี่ยอัตรากำลัง เพิ่มหลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดีอาญาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

คืบหน้า “ยุบ บก.ปทส.” ภารกิจถ่ายโอน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจฯ ไป 3 หน่วยงาน หลังขยายเวลามาแล้ว 2 รอบ เหตุมีความจําเป็นต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ เพื่อดําเนินการอีกหลายขั้นตอน เผย "ตช." อยู่ระหว่างปรับโครงสร้าง และอัตรากําลัง พร้อมทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวน เพิ่มวิชาบรรยายในหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (22 ก.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้า ต่อการยกร่างพระราชกฤษฎีกาถ่ายโอนหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. ....
เป็นการ เปลี่ยนแปลงหน้าที่และอํานาจของกองบังคับการปราบปราม การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ การถ่ายโอนอำนาจตำรวจให้ 3 กระทรวง ดำเนินคดีทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม
ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) 21 ก.ค. รับทราบจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) อยู่ระหว่างดําเนินการการปรับโครงสร้าง และอัตรากําลังของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจัดทําแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตํารวจในสถานีตํารวจท้องที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการดําเนินภารกิจด้านการสอบสวนคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
"สตช.ได้จัดทําโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มวิชาบรรยายในหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา และจัดทําสื่อการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในวิชาการทําสํานวนสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม"
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาถ่ายโอนหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สตช. ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาถ่ายโอนหน้าที่และอํานาจฯ ที่เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) โดยแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ ในมาตรา 4 มาตรา 5 และ มาตรา 6 -10 แล้ว.