"อ.เชน" ลุยเกาหลี จับมือ KT Corporation ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน-กำลังคนด้าน AI - ดึง Y&Archer จัดงานใหญ่ปลายปี

"รองนายกฯ ยศชนัน" ลุยงานต่อที่เกาหลีใต้ ผนึกกำลัง KT Corporation ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนด้าน AI - ดึง Y&Archer จัดงานใหญ่ปลายปี เปิดเวทีสตาร์ตอัปไทยโชว์ศักยภาพดึงเม็ดเงินนักลงทุน
วันนี้ (22 ก.ค.) ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว., นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นายฉัตริน จันทร์หอม เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยผู้แทนจาก NIA, GISTDA และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเดินหน้าผนึกกำลังความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการส่งเสริมสตาร์ตอัป
ในการปฏิบัติภารกิจช่วงสาย คณะของรองนายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ KT Corporation ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับจากบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ สู่การเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างเต็มรูปแบบ (Network, Cloud, Edge Data Center) รวมถึงมีแผนลงทุนสร้าง AI Data Center ขนาด 1 กิกะวัตต์ โดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ 2 ประเด็นหลักซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า "KT มีโครงการที่น่าสนใจมากคือ AIVLE School ซึ่งเป็นบูทแคมป์ AI ระดับชาติของเกาหลี สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่บริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Samsung, Hyundai, SK และ NAVER ได้แล้วกว่า 3,230 คน เมื่อผมได้นำเสนอนโยบาย 'AI for ALL' ของไทยให้ทางเกาหลีรับทราบ ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันทันทีว่าโมเดลนี้สามารถนำมาต่อยอดกับประเทศไทยได้แน่นอน เราจึงตกลงที่จะจัดตั้ง Joint Working Group ด้าน AI Literacy ระหว่างกระทรวง อว. และเกาหลีร่วมกัน"
นอกจากนี้ ในด้านเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง Physical AI ซึ่ง KT มีความเชี่ยวชาญทั้ง Robotics Platform และ AI Agents นั้น ศ.ดร.ยศชนัน ระบุเพิ่มเติมว่า "เราได้หารือกันที่จะใช้ประเทศไทยเป็นสนามทดลองจริง (Testbed) ทั้งการทำโครงการนำร่อง (Pilot) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการทำวิจัยร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการใช้ไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน"
ซึ่งก้าวต่อไป กระทรวง อว. และ KT Corporation ตั้งเป้าที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) อย่างเป็นทางการ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เมื่อคณะผู้บริหารของ KT เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ภารกิจต่อมา คณะได้เข้าหารือกับ บริษัท Y&Archer จำกัด ซึ่งเป็น Startup Accelerator ระดับแนวหน้าของเกาหลีใต้ และเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนสตาร์ตอัปเกาหลีในการขยายตลาดสู่ไทย และส่งเสริมให้ Venture Capital (VC) ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ พร้อมเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม
ศ.ดร.ยศชนัน เปิดเผยถึงการหารือครั้งนี้ว่า "ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ในช่วงปลายปีนี้ ทาง Y&Archer จะนำสตาร์ตอัปจากเกาหลีกว่า 70 บริษัท บินตรงมาจัดงาน Astream ที่ประเทศไทย เป้าหมายของเราคือการสร้างพื้นที่จับคู่ธุรกิจ เพื่อต่อยอดสู่การทำ Joint Venture การวิจัยร่วม และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับตลาดในไทยและอาเซียน"
รองนายกฯ และ รมว.อว. กล่าวย้ำด้วยความมั่นใจว่า "ในเมื่อเขามาจัดงานใหญ่ถึงเมืองไทย ผมไม่ได้มองแค่การอำนวยความสะดวกเพียงฝั่งเดียว ผมได้ขอให้ทาง Y&Archer เปิดเวทีให้ 'สตาร์ตอัปไทย' ได้ขึ้น Pitch นำเสนอธุรกิจต่อหน้านักลงทุนเกาหลีด้วย เพราะโอกาสทางธุรกิจต้องเป็นถนนสองทาง เมื่อเขามาเติบโตในบ้านเราได้ สตาร์ตอัปไทยก็ต้องมีโอกาสไปเติบโตในตลาดของเขาได้เช่นเดียวกัน"
"สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจจากการพูดคุยครั้งนี้คือ กองทุนของเขายังมีเม็ดเงินอีกมากที่พร้อมลงทุน และเขากำลังให้ความสนใจประเทศไทยเป็นพิเศษ การมาเยือนไทยในช่วงปลายปีนี้จึงไม่ได้มีแค่มูลค่าการลงทุน แต่ยังมาพร้อมกับเครือข่าย (Connection) ทั้งด้านเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดระดับโลก ซึ่งนี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่สตาร์ตอัปไทยต้องการมากที่สุดในการก้าวออกสู่เวทีโลก" ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวทิ้งท้าย