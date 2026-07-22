สส.ส้มลบโพสต์แล้วขอโทษ! หลังแซะหมอที่ไปจี้ใจดำ "เท้ง" บอกรับข้อมูลไม่ครบ บทเรียนราคาแพงต้องรอบคอบขึ้น

ลบโพสต์แล้วขอโทษ! “พุธิตา” สส.พรรคประชาชน ขอโทษ “หมออพภิวันท์” หลังโพสต์แซะ เหตุหมอไปจี้ใจดำ “เท้ง” กลางวงสัมมนา แจงรับฟังข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบจากโซเชียลมีเดีย บอกเป็นบทเรียนราคาแพง ต้องรอบคอบมากขึ้น
วันนี้ (22 ก.ค. 2569) น.ส.พุธิตา ชัยอนันต์ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ดิฉันขออภัย ร.อ.ทพญ.อพภิวันท์ นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นอย่างสูง จากกรณีที่ได้พาดพิงถึงท่านก่อนหน้านี้ เนื่องจากความเข้าใจผิดและขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย วันนี้จากที่ได้รับชมคลิปการให้สัมภาษณ์ของท่านในรายการ คุยนอกจอ จึงทำให้ดิฉัน เข้าใจอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ได้มีเจตนาลดทอนความเชื่อถือของพรรคประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจดีอย่างยิ่ง ที่อยากจะเห็นพรรคการเมืองที่ยังพอเป็นความหวังของผู้คน ได้ทำหน้าที่เป็นธงนำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน ดิฉันตระหนักดีว่าการเปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากประชาชน ตลอดจนผู้สนับสนุนพรรคทุกคน คือหน้าที่ที่สำคัญที่สุด จากเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงให้ดิฉันต้องระมัดระวัง รอบคอบ และพิจารณาตนเองอย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้น ดิฉันขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อ ร.อ.ทพญ.อพภิวันท์ นิตยารัมภ์พงศ์ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยความเคารพค่ะ พุธิตา ชัยอนันต์ พรรคประชาชน
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ น.ส.พุธิตา ได้โพสต์ภาพร.อ.ทพญ.อพภิวันท์ กับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมแสดงความเห็นว่า คุณไม่รับผิดชอบเสียงของพี่เลย tony ก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวไป