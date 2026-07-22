ครป.จี้นายกฯ เร่งนำชื่อประธาน กสทช.ขึ้นทูลเกล้าฯ พ้นตำแหน่ง ชี้ กก.สรรหาวินิจฉัยยุติแล้ว จี้ "นพ.สรณ" หยุดปฏิบัติหน้าที่ คืนเงินเดือน

เลขาธิการ ครป. ระบุผลวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา กสทช. ถือเป็นข้อยุติว่าประธาน กสทช. มีลักษณะต้องห้ามและถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่ง เรียกร้องนายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมย้ำประธาน กสทช. ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ คืนเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด พร้อมเตือนหากยังปฏิบัติหน้าที่ต่ออาจมีปัญหาทางกฎหมายเพิ่มเติม
นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และผู้ประสานงานเครือข่ายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ถึงกรณีคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติวินิจฉัยว่าประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ส่งผลให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ว่า ผลวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นข้อยุติแล้ว และนายกรัฐมนตรีต้องเร่งนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว
นายเมธา กล่าวว่า ประธาน กสทช. ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมคืนเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด โดยอ้างว่าช่วงสองวันที่ผ่านมา ประธาน กสทช. ไม่ได้เข้าสำนักงานแล้ว แต่กลับออกมาแถลงโต้แย้งผลวินิจฉัย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถชี้แจงข้อกฎหมายหักล้างข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่การตรวจสอบของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (กมธ.ไอซีที) จนถึงชั้นคณะกรรมการสรรหา
เลขาธิการ ครป. ยังเรียกร้องให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน กสทช. แสดงบทบาทและดำเนินการตามกฎหมาย หากประธาน กสทช. ยังฝืนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีประเด็นความรับผิดเพิ่มเติม กรณีการยื่นหนังสือรับรองตนเองเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งอาจเข้าข่ายการยื่นเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อใช้ประกอบการนำความกราบบังคมทูลแต่งตั้ง
นายเมธา ยังเห็นว่า หากประธาน กสทช. จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก็ไม่น่าจะสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผลของการสละสิทธิ์มีผลเสมือนไม่เคยเป็นกรรมการ กสทช. มาก่อน จึงไม่จำเป็นต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะเป็นคนละส่วนกับอำนาจทางปกครอง
ทั้งนี้ ตามกระบวนการทางกฎหมาย เมื่อมีคำวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม จะต้องคืนเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด ส่วนผลทางกฎหมายของคำสั่งหรือการลงนามต่าง ๆ จะเป็นหน้าที่ของกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่ในการพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือรับรองอย่างไร รวมถึงการแต่งตั้งต่าง ๆ ที่ประธาน กสทช. เคยดำเนินการ
นายเมธา ยังกล่าวถึงตำแหน่งรักษาการเลขาธิการ กสทช. ว่า อาจต้องสิ้นสุดลงทันทีเช่นกัน เนื่องจากการต่ออายุรองเลขาธิการเป็นการดำเนินการโดยประธาน กสทช. เพียงคนเดียว โดยไม่มีมติบอร์ดรองรับ หากประธาน กสทช. ถือว่าสละสิทธิ์ตั้งแต่ต้น การแต่งตั้งดังกล่าวก็อาจไม่มีผล ทำให้ทั้งประธาน กสทช. และรักษาการเลขาธิการ กสทช. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
นายเมธา เปิดเผยด้วยว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ครป. ได้เข้าชี้แจงข้อกฎหมายต่อสำนักงานองคมนตรี ภายหลังร้องเรียนกรณีการพ้นจากตำแหน่งของประธาน กสทช. โดยหารือกับผู้บริหารสำนักงานองคมนตรีเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ หลังพบว่าตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี นับจากข้อเท็จจริงปรากฏจากการตรวจสอบของ กมธ.ไอซีที สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังไม่เคยส่งเรื่องมายังสำนักงานองคมนตรีเพื่อเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง
นอกจากนี้ ครป. ยังเคยเข้ายื่นข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสรรหา กสทช. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 โดยอ้างอิงข้อเท็จจริงจากรายงานของ กมธ.ไอซีที และเห็นว่าประธาน กสทช. ไม่สามารถแสดงหลักฐานหักล้างได้ว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
นายเมธา ย้ำว่า บทบัญญัติมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า หากผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภายังมีลักษณะต้องห้ามและไม่แสดงหลักฐานการพ้นจากลักษณะต้องห้ามภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และต้องดำเนินการสรรหาบุคคลใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้วินิจฉัยในประเด็นนี้อย่างชัดแจ้งแล้ว
พร้อมระบุว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายในกรณีนี้ ได้แก่ ประธานวุฒิสภา ผู้กำหนดกรอบเวลาการยื่นเอกสาร นายกรัฐมนตรีและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่นำความขึ้นกราบบังคมทูล และคณะกรรมการสรรหา ซึ่งต้องดำเนินการสรรหาใหม่หากมีการสละสิทธิ์
นายเมธา ทิ้งท้ายว่า กรณีนี้ถือว่าประธาน กสทช. ไม่เคยดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ต้น การบริหารงานต่อจากนี้จึงควรเป็นอำนาจของกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่ 6 คน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากนายกรัฐมนตรียังไม่ดำเนินการตามหน้าที่ ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแล้ว อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเสี่ยงถูกยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขณะที่ประธาน กสทช. ก็อาจเผชิญข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.