กมธ.วิสามัญงบฯ สว. ตรวจงบมั่นคง 70 เน้นคุ้มค่าโปร่งใส ดัน AI เทคโนโลยีดิจิทัล คุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเล-พัฒนาศักยภาพ

กมธ.วิสามัญงบฯ วุฒิสภา ตรวจงบความมั่นคงปี 2570 เน้นใช้งบคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมผลักดันการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลรับมือภัยไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ และยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเล ควบคู่การพัฒนาศักยภาพกองทัพและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
วันนี้ (22 ก.ค.) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วุฒิสภา ซึ่งมีนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณางบประมาณของหน่วยงานด้านความมั่นคงในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม โดยเน้นตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายวุฒิชาติ กล่าวว่า การพิจารณางบประมาณครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทั้งภัยไซเบอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมย้ำว่างบประมาณด้านความมั่นคงต้องสะท้อนผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ ทั้งด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และความเชื่อมั่นต่อประเทศ ไม่ใช่เพียงการจัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงานเท่านั้น
ในช่วงเช้า คณะกรรมาธิการได้พิจารณางบประมาณของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมุ่งหารือแนวทางบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ลดความซ้ำซ้อนของภารกิจและงบประมาณ รวมถึงยกระดับการรับมือภัยคุกคามในมิติใหม่ โดยเฉพาะภัยไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ และการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
คณะกรรมาธิการยังได้หารือถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบเฝ้าระวังทางทะเล และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ มาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้การใช้งบประมาณตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างทันท่วงที
ส่วนการประชุมในช่วงบ่าย เป็นการพิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณด้านยุทโธปกรณ์ การซ่อมบำรุง และโครงการผูกพันข้ามปี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงการปรับตัวของกองทัพต่อบริบทความมั่นคงยุคใหม่ ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านไซเบอร์ การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจนการบริหารทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคต
ด้านนายสุทนต์ กล้าการขาย โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน โดยเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนของภารกิจ และเร่งนำ AI เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ ศรชล. คณะกรรมาธิการเสนอให้เร่งยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ขณะที่กระทรวงกลาโหมควรบริหารโครงการผูกพันข้ามปี การจัดหายุทโธปกรณ์ และการซ่อมบำรุงอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ พร้อมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะรวบรวมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการพิจารณาของทุกหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อวุฒิสภา ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในลำดับต่อไป.