กมธ.สวัสดิการสังคม จี้รัฐเคลียร์ให้ชัดอุทธรณ์บัตรคนจนยังถึงแค่ 31 ก.ค. แม้แจ้งถึง 20 ก.ย. หวั่นเสียสิทธิเพียบ

“กมธ.สวัสดิการสังคม” จี้ “รัฐบาล” เคลียร์ความชัดเจนกำหนดยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชี้ ปัจจุบันเดดไลน์ยังเป็น 31 ก.ค. แม้มีการประชาสัมพันธ์ขยายถึง 20 ก.ย. พร้อมเตือนความสับสนอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากเสียสิทธิ
วันนี้ (22 ก.ค.) คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยน.ส.รัชนก สุขประเสริฐ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกมธ. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานกมธ. แถลงถึงการประชุมกมธ. กรณีที่ได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบปัญหามากมาย
โดยน.ส.รัชนก กล่าวว่า ปัญหาที่พบทั้งทางที่รัฐบาลได้ออกมาเคลมบอกว่าอนุญาตให้ขยายสิทธิ์ได้ถึง 20 ก.ย. ที่มีการโปรโมตในเพจของฝั่งรัฐบาลเยอะมาก แต่ความเป็นจริงในการที่เราพิจารณาวันนี้คือทราบว่าทางกระทรวงการคลังแจ้งว่ากำหนดการการยื่นอุทธรณ์ ยังคงเป็นระยะเวลาตามเดิมคือ 31 ก.ค. ซึ่งข้อมูลนั้น กับข้อมูลทางที่รัฐบาลให้สัมภาษณ์ ไม่ตรงกัน ทำให้ประชาชนอาจจะตกหล่นจากสิทธิ์อีกเยอะ เพราะหลายคนคิดว่าเป็นช่วงวันหยุดยาว อาจค่อยไปยื่นได้ในช่วงต้นเดือนก.ย. ก็ได้เพราะยังมีเวลาทันอยู่แต่ความเป็นจริงนั้น ไม่ใช่ เพราะยังเป็นวันที่ 31 ก.ค. อยู่
น.ส.รัชนก กล่าวว่า เรื่องนี้มีการสอบถามว่ายังมีการโฆษณาว่า 20 ก.ย. ซึ่งได้คำตอบว่าต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการที่ออกมาประกาศว่าจะเป็นวันที่ 20 ก.ย. เพราะตอนนี้เป็นเพียงแค่มีการพูดคุยกันในมติของคณะกรรมการแต่ยังไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมครม. แต่อย่างใด ซึ่งเราไม่ทราบว่าในสัปดาห์หน้า ซึ่งวันอังคารเป็นวันหยุด จะประชุมเรื่องนี้กันมีวันเดียวได้เท่านั้นคือวันจันทร์ที่ 27 ก.ค. ซึ่งจริงๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีมติครม. ให้ขยับเวลาตามที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่ หากไม่มีมติครม. ออกมา จะทำให้ประชาชนตกหล่นอีกเป็นจำนวนมากเพราะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ทัน เป็นประเด็นที่สำคัญมาก การที่รัฐบาลทำแบบนี้เป็นการซ้ำเติมความจนของประชาชนไปอีก เพราะหลายบ้านต้องเดินทางมาไกลในการยื่นอุทธรณ์ หลายหน่วยงานที่เขาต้องไปติดต่อ ซึ่งเป็นภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
“ทางรัฐบาลท่านทำไปตามเสียงบ่นด่าของประชาชนเพราะประชาชน ด่าทีท่านก็ออกมาปรับที ท่านจะเอาอย่างไร เอาให้แน่ชัด ดิฉันเสนอว่าให้ท่านชะลอไปก่อนได้หรือไม่ จำนวน 9 ล้านกว่าคน ที่เคยได้รับสิทธิ์ท่านชลอและยืดระยะขยายเวลาให้เขาได้มีเวลาในการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้หรือไม่ เพราะประชาชนรอฟังคำตอบจากท่าน เมื่อวานก็ให้ความหวังว่าจะมีการประชุมครม.ในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่มี ดิฉันก็รออยู่เหมือนกันว่าในที่ประชุมจะมีรายละเอียดเรื่องการปรับเงื่อนไขหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างไร ท่านบอกว่าท่านจะให้ท้องถิ่นตั้งวันสต็อปเซอร์วิส แต่วันนี้ยังไม่เห็นคำสั่งอย่างเป็นทางการของกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งไปยังท้องถิ่นต่างๆ“น.ส.รัชนก กล่าว
น.ส.รัชนก กล่าวอีกว่า ที่สร้างความสับสนให้กับ ประชาชนในเรื่องของวันที่ยื่นอุทธรณ์ท่านต้องการให้คน 9 ล้านกว่าคน ยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ทันใช่หรือไม่ หากไม่มีเงินก็ยอมรับตรงๆ ว่าไม่มีเงินแล้วในวันนี้
“ท่านถังแตก ท่านก็พูดเลยว่าท่านถังแตก เพราะกลายเป็นภาพหลอกลวงประชาชนแบบนี้ 9 ล้านคร ดิฉันเชื่อว่ามีคนจำนวนมากไปยื่นไม่ทัน เพราะด้วยความเข้าใจผิดในเรื่องของวันที่สับสน อาจจะตกหล่นลงไป เท่ากับว่าลดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์ลดลง จึงอยากฝากไปยังรัฐบาลว่าดิฉันขอร้องให้ท่านกลับไปทบทวนก่อน แล้วยังคงสถานะเดิมให้กับคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด”น.ส.รัชนก กล่าว
ด้านนายณัฐชา กล่าวว่า จากประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประชาชนผู้ที่เคยถือบัตรคนจน ต้องหลุดพ้นจากความยากจน แน่นอนว่าหากเขารวยขึ้นจะไม่ปฏิเสธเลย แต่วันนี้ท่านกำลังยัดเยียดข้อมูล ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราจะเห็นได้ชัดว่า กมธ.สวัสดิการสังคม ได้เชิญสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตัวแทนจากปลัดกระทรวงการคลัง มาพูดคุยในชั้นกมธ. ซึ่งเราได้พบว่ามีข้อมูลจาก 54 หน่วยงาน ที่บูรณาการร่วมกันเป็นฐานข้อมูลที่จะนำมาคัดกรองผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ 54 หน่วยงานนั้น เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปจากข้อมูลเดิม สะท้อนว่างบประมาณในแต่ละปีที่ให้ไปยัง 54 หน่วยงานนี้ โดยมีการอ้างว่าเป็นฐานข้อมูลกลาง ระบบการจัดเก็บข้อมูล หรือการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน แต่เมื่อจะบังคับใช้ขึ้นมา ก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นทันที
นายณัฐชา กล่าวว่า เราเห็นได้ชัดว่าจะมีประชาชน หลายคนที่บอกว่าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐกับความเป็นจริงของเขา ไม่เป็นความจริง ไม่อัปเดต ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงตอบกับที่ประชุมกมธ. ว่าเตรียมที่จะส่งต่อให้กับทางกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในการที่จะรับจบทั้งหมด เป็นวันสต็อปเซอร์วิส และจะให้ประชาชนเซ็นใบมอบอำนาจให้กับผู้ใหญ่บ้านไปอุทธรณ์แทน ซึ่งเราเสียงบประมาณแอปพลิเคชัน ระบบคลาวน์กลาง บุคลากรไปไม่รู้เท่าไหร่ แต่สุดท้ายเมื่อเกิดเหตุจะต้องใช้งานจริง ก็วนกลับไปยุคหิน คือมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานในชุมชน ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแบกรับภารกิจ โดยการสั่งไปอย่างเดียว ไม่มีงบประมาณหรือภารกิจงาน สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียว ทุกอย่างโยนไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแบกรับหมด
นายณัฐชา กล่าวว่า ใน 54 หน่วยงานไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงต้องบูรณาการร่วมกันในการอุทธรณ์รูปแบบใหม่ แต่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐคือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำในแต่ละท้องถิ่นไปดำเนินการแทนได้ รัฐบาลจะทำแบบนี้ไม่ได้ รัฐบาลกำลังซ้ำเติมความยากจน กระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่คิดมาไม่รอบคอบหรือไม่รอบด้าน เมื่อบังคับใช้ไปแล้วกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ที่ลำบากมากที่สุด ซึ่งไม่ว่าจะมอบภารกิจอะไร ก็จะเกิดความสูญเสีย ประชาชนกังวลว่าจะถูกตัดสินจากโครงการนี้ เร่งรีบเดินทางมาเพื่อยืนยันตัวตน หรือบางกรณีที่ถึงแม้ไม่เกิดความสูญเสียแต่อาจจะอยู่ในสถานะที่ตายทั้งเป็น คือยังมีชีวิตอยู่แต่ยังคงหวาดวิตกกังวลว่าสุดท้ายแล้วรัฐไทยจะดูแลเขาอย่างไร
“คน 9 ล้านกว่าคน นอนไม่หลับ ตุ่มๆต่อมๆ สส. ภูมิใจไทยหลายคน ออกโปสเตอร์เหมือนกันหมดทุกคน บอกว่าภายในวันที่ 20 ก.ย. แต่หากไปสังเกตดู ทุกแผ่นจะมีหมายเหตุดอกจันทน์อยู่ด้านล่าง เขียนว่าวันที่ 20 ก.ย. ต้องรอมติครม.ก่อน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ครม.ว่าอย่างไรไม่รู้ แต่สส. ภูมิใจไทย บอกไปแล้วว่าวันที่ 20 ก.ย. ฉะนั้น วันนี้มติครม. ยังไม่มีอะไรรองรับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสำนักปลัดกระทรวงการคลังยืนยันกับเราชัดเจนว่า วันนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เดดไลน์ คือวันที่ 31 ก.ค. ความสับสนตรงนี้รัฐบาลกำลังเพิ่มเติมความเดือดร้อนให้กับประชาชน รัฐบาลทำไปเพื่ออะไร วันนี้กระเบียดกระเสียรกับคนยากคนจน แต่ไม่เคยกระเบียดกระเสียรกับถนนหนทางที่ไปสร้างแล้วไม่มีคนขับรถ ไม่เคยไปกระเบียดกระเสียร สำนักงานที่สร้างขึ้นมาแล้ว ไม่มีคนทำงาน หรือไม่เคยกระเบียดกระเสียรกับการเช่ารถใหม่ปีหนึ่งเกือบหมื่นล้านบาท ปล่อยให้หน่วยงานใช้เอาๆ แต่งบประมาณกับคนยากคนจนกลับบอกว่าตังค์หมดแล้ว ไม่มีตังค์แล้ว เกิดอะไรขึ้น“นายณัฐชา กล่าว
นายณัฐชา กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าหากยังคิดไม่เสร็จ ไม่รอบด้าน หรือไม่จบ หยุดตรงนี้ ไปดำเนินการก่อน 54 หน่วยงาน ต้องไปทำใหม่ พิสูจน์คนรวยให้เสร็จ ที่เหลือคือคนยากคนจน เอาตัวเลขตรงนี้ไปช่วยเขาและดูว่าเขาต้องการอะไร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกระทรวงการคลังก็บอกเองว่าถึงแม้ว่าจะขยายไปวันที่ 20 ก.ย. ก็ไม่ทราบว่าจะจบเรื่องนี้ได้หรือไม่ รัฐบาลจะยังดันทุรัง เดินหน้าต่อไปเพิ่มความลำบากให้กับประชาชนอีกหรือ ฉะนั้น อยากเรียกร้องไปยังผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารจริงๆว่าหยุดซ้ำเติมกลุ่มที่เปราะบางที่สุด ประชาชนหลายคนส่งเสียงสะท้อนมา เชื่อว่า สส. พรรคภูมิใจไทย ก็ได้รับเสียงสะท้อนมาเช่นเดียวกัน ท่านไปบอกหัวหน้าท่านด้วย หากดันทุรังต่อพังแน่นอน