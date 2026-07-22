ภท.แหก "ไอลอว์-ธอน-ส้ม" เนื้อเดียวกัน เย้ยสอบ 9 นักการเมืองฮั้วสว.เหตุแข่งแพ้ ยันฟ้อง "ยิ่งชีพ" จ่อพ่วงส.ต.ป.เซ่นโยงนายกฯ

"ศุภชัย" แหก ’ไอลอว์-ธนาธร-พรรคส้ม‘ เนื้อเดียวกันเหมือน ‘คอหอย-ลูกกระเดือก’ ชงตรวจสอบ ’9 นักการเมือง‘ เอี่ยว ‘ฮั้ว สว.’ เพราะแข่งไม่สำเร็จ ซัดอย่าใช้ ‘กมธ.’ เป็นเครื่องมือ ย้ำ ภท.ฟ้องหมิ่น "ยิ่งชีพ" จ่อพ่วง ส.ต.ป. หลังเดินเรื่องยื่นปม ’โกงสอบท้องถิ่น‘ เข้ากมธ. โยงนายกฯเอื้อเกิดทุจริต จี้ยืนยันสิ่งที่กล่าวหา
วันนี้ (22ก.ค.2568) นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีเตรียมแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาท ภายหลังจากที่นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน(ไอลอว์) ยื่นเรื่องให้วิปฝ่ายค้าน เพื่อขอให้ตรวจสอบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรี สส. และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย อีก 8 คน ส่อมีพฤติกรรมที่ทำให้กระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่า สิ่งที่นายยิ่งชีพ และกลุ่มไอลอว์ ดำเนินการยื่นเรื่องให้กับ สส.พรรคประชาชน สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่เชื่อมโยงเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน โดยก่อนหน้าจะมีการเลือก สว. กลุ่มไอลอว์ คณะก้าวหน้า ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และพรรคประชาชน หรือก่อนหน้านั้นที่เป็นพรรคก้าวไกล และพรรคอนาคตใหม่ ล้วนเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันรณรงค์ให้มีการส่งบุคคลให้ลงสมัครเป็นสว. เหมือนกับคอหอยกับลูกกระเดือก โดยใช้แคมเปญ สว.ประชาชน สว.สีส้ม แต่เมื่อกระบวนการที่ทำร่วมกันไม่สำเร็จ กลับกล่าวหา สว.สีน้ำเงิน และกล่าวหาพรรคภูมิใจไทย
“กระบวนการที่พวกเขาทำ ทำให้ผลการเลือกได้สว.เข้ามาบางส่วน และมีสว.สำรองอยู่บางส่วน ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ไอลอว์ และพรรคประชาชนดำเนินการนั้น เพราะเสียผลประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยื่นเรื่องมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ เป็นความร่วมมือยื่นเรื่อง รับเรื่อง เพื่อให้กรรมาธิการของสภาฯตรวจสอบ ผมขอเรียกร้องให้หยุดการกระทำที่ใช้ กรรมาธิการของสภาฯ เป็นเครื่องมือทางการเมือง และอย่าทำ วัยวุฒิอาจไม่เท่าคุณวุฒิ อย่าเพลินกับการใช้อำนาจกรรมาธิการ จนสภาฯเสียหาย ซึ่งกรรมาธิการไม่ใช่ของพรรคใด แต่เป็นของทุกคน ขอให้ให้เกียรติกรรมาธิการทุกคนด้วย” นายศุภชัย กล่าว
นายศุภชัย กล่าวต่อว่า กรณีฮั้ว สว. ขณะนี้เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบ หากไอลอว์และพรรคประชาชนบอกว่าเป็นผู้ที่เคารพกฎหมาย ต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่กล่าวหานายอนุทิน หรือนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี และคนอื่นๆว่ามีพฤติกรรมทุจริตเกี่ยวกับการฮั้ว สว. อย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้นสิ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหาย ตนยืนยันขอใช้สิทธิ์ดำเนินคดีหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพแน่นอน เช่นเดียวกับกรณีของนายพิชัย พิทักษ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน (ส.ต.ป.) ที่ตนหาข้อมูลสมาคมดังกล่าวนี้แล้วไม่พบเจอที่มาที่ไป มายื่นเรื่องให้ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาฯ ตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่กล่าวหานายอนุทินว่ามีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การทุจริตสอบเกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
นายศุภชัยกล่าวว่าในฐานะกมธ.การกฎหมาย ขอโต้แย้งต่อการบรรจุเรื่องที่ ส.ต.ป.ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบว่า ก่อนการประชุมตนเพียงขอให้นายพิทักษ์ ยืนยันในสิ่งที่ระบุไว้ในข้อมูลที่กล่าวหานายอนุทิน แต่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกมธ. ไม่อนุญาต และบอกกับตนว่าจะเชิญออก ทำให้ตนถามกลับไปว่า จะเชิญออกหรือไม่ และตนพร้อมจะออก แต่นายรังสิมันต์ ไม่ได้เชิญตนออก ซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่มีอะไรเป็นเรื่อง ไม่ได้มีปัญหากระทบกระทั่งหรือมีวิวาทะใดกับนายรังสิมันต์ ยังกินข้าวทักทายกันปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายที่นายศุภชัย ให้สัมภาษณ์ นายรังสิมันต์ที่เตรียมมาแถลงข่าวต่อ จากนายศุภชัย ได้เดินเข้ามาฟังนายศุภชัยแถลง พอนายศุภชัย ให้สัมภาษณ์เสร็จได้เดินเข้าไปตบไหล่จับมือกับนายรังสิมันต์ พร้อมกล่าวกับนายรังสิมันต์ว่า "การประชุมกมธ. เอากาแฟซองมาชง ไม่อร่อย ต้องเอากาแฟสด” ซึ่งนายรังสิมันต์ไม่ได้ตอบโต้ใดๆ