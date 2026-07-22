กกต.โต้ข้อกล่าวหา “ระบอบสีน้ำเงิน” ชี้การเคลื่อนไหว iLaw เสี่ยงกดดันคดีฮั้ว สว.

กกต.โต้ iLaw หลังยื่นหลักฐานคดีฮั้ว สว. ให้ฝ่ายค้าน ชี้การเคลื่อนไหวอาจเข้าข่ายกดดันการวินิจฉัยของ กกต. ยืนยันการพิจารณายึดกฎหมายและพยานหลักฐาน ไม่ได้อยู่ใต้ “ระบอบสีน้ำเงิน” ตามที่ถูกกล่าวหา
วันนี้(22 ก.ค.) แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) นำหลักฐานเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยื่นให้นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฮั้ว สว. ว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีลักษณะคล้ายการกดดันการทำงานของ กกต. และอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหลายประการ
แหล่งข่าวระบุว่า การกล่าวหาว่า กกต.อยู่ภายใต้ “ระบอบสีน้ำเงิน” หรือการเรียกร้องให้ กกต.ชี้มูลความผิดบุคคล 229 ราย โดยยึดตามมติคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง ชุดที่ 26 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กกต.กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยไม่คำนึงถึงมติคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ชุดที่ 36 ซึ่งมีมติ 5 ต่อ 2 ให้ยกคำร้องในคดีดังกล่าว อาจถูกมองว่าเป็นการกดดันการใช้ดุลพินิจของ กกต.
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกรณีการจัดเวทีเสวนาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีอดีตผู้สมัคร สว. 4 คนจาก 4 จังหวัดเข้าร่วมให้ข้อมูล โดยระบุว่า พยานบางรายเคยให้การกับ กกต.และดีเอสไอในลักษณะหนึ่ง ก่อนจะขอกลับคำให้การและนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ อีกทั้งพบว่าพยานบางรายได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. กับพรรคการเมืองแห่งหนึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จึงเห็นว่าควรตรวจสอบว่ามีการดำเนินการเป็นขบวนการเพื่อดิสเครดิตและกดดัน กกต.ให้วินิจฉัยคดีตามความต้องการของบุคคลบางกลุ่มหรือไม่
แหล่งข่าวยังอ้างถึงกรณีที่นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีฮั้วเลือก สว. ว่า ขณะนี้การพิจารณาคดีมีความคืบหน้าไปมาก และคาดว่า กกต.ทั้ง 7 คนจะสามารถลงมติได้ภายในเดือนสิงหาคม โดยย้ำว่าการพิจารณาจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและพยานหลักฐาน ไม่สามารถดำเนินการตามความเห็นส่วนตัวได้ พร้อมยอมรับว่าไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะออกมาในทิศทางใด กกต.ก็อาจถูกฟ้องร้องในอนาคต
แหล่งข่าวยืนยันว่า กกต.ดำเนินการพิจารณาคดีอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองหรือ ระบอบสีน้ำเงิน ตามที่ถูกกล่าวหา โดยชี้ว่า กระบวนการสรรหากรรมการองค์กรอิสระมีระบบตรวจสอบหลายชั้น ผ่านคณะกรรมการสรรหา 9 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ รวม 4 คน ได้แก่ ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และประธานศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งกรรมการจากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอีก 5 คน ก่อนส่งรายชื่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ
แหล่งข่าวยังกล่าวว่า ในการเลือกตั้ง สส. ปี 2562, 2566 และ 2569 พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน โดยภายหลังการยุบพรรคก้าวไกล หัวหน้าพรรคประชาชนได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จึงมีสถานะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์กรอิสระ และมีสิทธิร่วมลงมติในการสรรหาด้วย ดังนั้นจึงเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ถูกครอบงำโดยพรรคการเมือง พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือวุฒิสภา ตามที่มีการกล่าวอ้าง
“อย่าลืมว่าไอลอว์ใกล้ชิดกับพรรค กลุ่มการเมืองใดในตอนนี้ เเละพรรคประชาชนมีข้อกล่าวหาว่าอาจกระทำกฎหมายเลือกตั้งสส.เเละอาจโดนยุบพรรค กก.บห.พรรคอาจโดนตัดสิทธิทางการเมือง กรณีข้อมูลเลเซอร์ไออีหลังบัตรประชาชนจากสมาชิกพรรค เเละยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เชื่อมข้อมูลกับกรมการปกครอง เเกนนำบางคนในพรรคประชาชนจึงออกมากดดันการทำงานของกกต.ก็เป็นได้“เเหล่งข่าวระบุ