ศาล รธน.ตีตกคำร้องให้วินิจฉัยปม สส.ขวางหมายเรียกดีเอสไอ-เสนอแก้เกณฑ์ทหารจาก "หน้าที่" เป็น "สิทธิ" ชี้ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องกล่าวหา สส. 308 คน และ สส.พรรคประชาชน กรณีไม่อนุญาตให้ดีเอสไอออกหมายเรียก สส.ไปรับทราบข้อกล่าหา และการเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนเกณฑ์ทหารจากหน้าที่เป็นสิทธิ ชี้ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง
วันนี้(22 ก.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ในคดีที่นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ขอวินิจฉัยการกระทำของบุคคลและพรรคการเมือง 2 กลุ่ม โดยกล่าวอ้างว่า การกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จำนวน 308 คน ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่มีมติไม่อนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียก สส.มารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวน รวมถึงการจัดทำประเด็นคำถามประกอบการรับฟังความคิดเห็นในร่างพ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. .... ของ สส. พรรคประชาชน ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอเปลี่ยนให้การรับราชการทหารกองประจำการเป็นสิทธิของบุคคลที่มีสัญชาติไทย แทนการกำหนดให้เป็นหน้าที่ของชายที่มีสัญชาติไทย เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยก่อนหน้านี้ นางสาวณัฐธิดาได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดแล้ว แต่อัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งว่า การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองยังไม่เข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งไม่รับดำเนินการ ทำให้นางสาวณัฐธิดานำคดียื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมอภิปรายและเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่า จะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา