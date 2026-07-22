นายกฯ สั่งเข้มสุดซอยอาชญากรรม-ทุนเทา-ปืนเถื่อน จี้ฟันนอมีนี "พ่อทิพย์" โผล่พะงัน ภูเก็ต จ่อคุมขุดบิตคอยน์ไฟหลวง

"อนุทิน" ปาฐกถาลั่นจนท.เข้มกม.ปราบอาชญากรรม-ทุนเทา-ปืนเถื่อน ผู้ว่าฯ-ฝ่ายปค.ล้างบางสุดซอย รบ.พร้อมเป็น back สั่งฟันก๊วนนอมีนี "พ่อทิพย์" โผล่พะงัน ภูเก็ต เพียบ อุปโลกน์เด็ก 3 ขวบถือหุ้นอำพราง เปิดต่างชาติทำธุรกิจ จ่อคุมขุดบิตคอยน์และ Data Center เถื่อน ลอบใช้ไฟหลวง โยงธุรกิจสีเทาผิดกม.
วันนี้ (22ก.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 (The 1st Green Bridge Forum) ณ ห้องประชุมหลัก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราได้มาร่วมกันหารือและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงของรัฐบาลเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันไปสงครามต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงมีความซับซ้อนและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ พื้นที่และความปลอดภัย คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ตลอดจนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ
รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ขอย้ำ ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เวลาท่านไปดำเนินการปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมาย จับกุม สแกมเมอร์ ทำลายบ่อนการพนัน เข้าตรวจค้นสถานบันเทิง สถานบริการที่ผิดกฎหมาย จับกุมการค้ายาเสพติด การลำเลียงยาเสพติด สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านคงสังเกตได้อย่างชัดเจน ท่านได้รับความชื่นชมและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลชุดนี้ ด้วยความเชื่อมั่นทุกครั้ง
"ไม่เคยมีใครได้รับโทรศัพท์ลึกลับ ไม่เคยมีใครถูกถามว่ารู้ไหมว่าคนที่ท่านจับเป็นใคร เดี๋ยวนี้โรคความจำเสื่อมหายไปหมดแล้ว เพราะรัฐบาลให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุน ถ้าภาษาวัยรุ่นคือ "สุดซอย" กับพวกที่กระทำผิดกฎหมาย ไม่เคารพกฎหมาย เราจะเรียกตัวเราเองว่าเป็นข้าราชการของแผ่นดิน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นผู้คุ้มครองประเทศ เป็นผู้รักษากฎหมายเป็นนักปกครองไม่ได้เลย ถ้าเราปล่อยให้คนที่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายลอยนวล หรือสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการทำ โดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทั้งที่พวกเรามีหน้าที่รักษากฎหมายอยู่ ถ้าพูดกันตรงๆคือมาทำสิ่งที่ชั่วร้ายบนหัวของพวกเรา ซึ่งเราไม่ยอมเด็ดขาด ประเพณีของเรา ใครมาจับหัวก็ไม่ยอมอยู่แล้ว โดยไม่ต้องมุ่งร้ายด้วย การมาทำความชั่วร้ายบนพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลทำผิดกฎหมายอันนี้ไม่ใช่เอามือลูบหัวต้องถือว่าเขาเอาเท้าลูบหัวเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมได้เป็นอันขาด นึกสภาพถ้าคนเอาเท้าลูกศีรษะเราเราจะตอบสนองอย่างไร ฉะนั้นพวกที่ทำผิดกฎหมายเหล่านี้ ท่านทำอย่างนั้นมันจะได้มีความเกรงใจซึ่งเราไม่ได้ต้องการความเกรงใจต้องให้เขาเกรงกลัว และจะต้องไม่ทำสิ่งเหล่านั้น นี่คือวิธีการทำงานของรัฐบาลนี้ ต่อผู้ที่คิดว่าจะทำผิดกฎหมายท้าทายกฏหมาย" นายกรัฐมนตรีกล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เมืองชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นสถานที่ ที่มีภูมิประเทศ มีอะไรทั้งหลาย ที่ล่อแหลมต่อผู้ที่ต้องการทำผิดกฎหมาย เพราะเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยว เมืองเศรษฐกิจโดยมีการจับจ่ายใช้สอยเป็นเมืองที่ คนสามารถทำมาหากิน เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ ฉะนั้นเงินสะพัด ซึ่งเราต้องการให้เงินสะพัดอยู่ใน กระเป๋าของสุจริตชน ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตใช้ชีวิตที่ดีส่งเสริมให้ลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีไม่ใช่จะมีคนไกลสีดำสีเทาบางอย่าง คอยทำให้รายได้ของพวกเขาเหล่านี้ถูกเกลียดออกไป แล้วทำให้ทุกอย่างในอนาคตเขาเกิดความลำบาก ไม่ใช่มีคนเขาซื้อเท่าสีดำบางอย่างทำให้รายได้ของคนพวกเขาเหล่านี้ ถูก เบียดลงไปแล้วทำให้ทุกอย่างและอนาคตของพวกเขามีความลำบาก
ฉะนั้นเรื่องนี้ เรื่องนี้ต้องขออนุญาตจริงๆ เราต้องรักษามาตรการและยกระดับเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ต้องถือว่าเป็นต้นแบบให้ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลพร้อมอย่างเต็มที่และสนุกด้วย ที่จะเห็นท่านไปทำการคุ้มครองความปลอดภัยพี่น้องประชาชน อย่างที่เรียน จัดเต็มสุดซอยสำหรับคนที่ทำร้ายประเทศชาติ คนที่ไม่เคารพกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เคารพกฎหมายในยุคที่พวกท่านถือกฎหมายอยู่ ฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลขอร้อง ขอให้ท่านได้ดำเนินการอย่างเต็มที่
"ผมให้การรับประกัน ผมไม่ใช่คนที่มีอำนาจสูงสุด มีบารมีมากที่สุด หรือมีอิทธิพลสูงสุดในประเทศนี้ แต่เป็นเป็นหัวหน้ารัฐบาล ฉะนั้นคิดว่าในระดับที่ผมรับผิดชอบในรัฐบาลนี้อยู่ ให้คำยืนยันว่า การกระทำต่างๆ เรื่องการปราบปรามป้องกันไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้เกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบของท่าน จะไม่มีเหตุใดหรือสิ่งใดที่จะทำให้หน้าที่การงานของพวกท่าน ตำแหน่งของท่าน สถานะของท่าน จะได้รับผลกระทบได้ คนถ้าได้รับผลกระทบคือกระทบให้สูงขึ้น จากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทุ่มเทเสียสละ เพื่อพี่น้องประชาชน ถือว่าวันนี้เรา มามีสัญญาณลูกผู้ชายต่อกัน ทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ถือกฎหมายทุกคน มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล สโลแกนที่เราตกลงกันไว้มีความชัดเจน ไม่ต้องแปลความ ไม่ต้องกลับมาถามว่าทำได้แค่ไหน เพราะวันนี้ ทุกคำที่ได้มอบหมายให้กับพวกท่านในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลคือจัดเต็มและสุดซอยกับผู้ที่ทำผิดกฎหมาย" นายกรัฐมนตรีกล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่าดังนั้นนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จะมีมิติอยู่ 3 มิติสำคัญ โดยมิติด้านการป้องกันขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าการจังหวัด หากปลัดกระทรวงมหาดไทย จะกรุณาเผยแพร่นโยบายนี้ เพราะเดี๋ยวคนจะตีความ ว่านายกพูดเฉพาะที่ชลบุรี ตะวันออก โดนภาคใต้อีสาน ไม่เกี่ยว ดังนั้นตรงนี้ขอให้เป็นนโยบายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้การจังหวัด เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการทำงานกับทีมจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายปกครองทหาร ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เฝ้าระวังแจ้งเตือนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กลุ่มผู้มีอิทธิพล เพื่อป้องกันและสกัดกั้นปัญหาตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดถือเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติงาน อย่างที่ได้กล่าวไป คนร่างเอกสารกับคำพูดคนละคนกัน แสดงว่าเข้าใจ และรู้ ว่าตนอยากจะนำเสนออะไรกับพวกท่าน ตบมือให้คนร่างกันหน่อยแสดงว่าเข้าถึงแล้ว
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า มิติด้านการปราบปรามทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องยึดหลักนิติธรรม เราไม่ทำอะไรนอกเหนือกฎหมายซึ่งจริงๆกฎหมายของเรามีความเพียงพอถ้าเราใช้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ เราไม่ต้องการให้ไปดวลปืนยิงหรือเอาชีวิตกันแต่เราต้องการให้เขาได้อยู่ภายใต้กฎหมาย เมื่อเขาไม่เคารพกฎหมายท้าทายกฎหมายเขาก็จะได้รับโทษภายใต้กฎหมายเท่านั้นคงไม่ขออะไรมากกว่านี้ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปทำมากกว่านี้ ถ้าเขาได้รับโทษจากการกระทำของเขาภายใต้กฎหมาย ก็ต้องถือว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรมแล้วเราพร้อมที่จะให้ความเสมอภาคทางกฎหมายซึ่งต้องเร่งสืบสวนขยายผลและเร่งดำเนินคดี กับผู้บงการ ผู้สนับสนุนและเครือข่ายรายใหญ่ เพื่อทำลายโครงสร้างอาชญากรรมเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้ประสาน บางครั้งตนเคยโทรไปถามผู้ว่าราชการจังหวัดในคดีอุกกักร้ายแรง ซึ่งตำรวจให้ประกันตัว โดยไม่ค้านประกันหรือค้านประกันแล้วส่งไปยังศาลแต่ศาลให้ประกัน ซึ่งเราเคารพศาลเสมอ แต่ข้อมูล สำนวน การประสานงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดำเนินการ นี่คือสิ่งที่ต้องบูรณาการ หากได้ประสานงานอย่างเต็มที่แล้ว อธิบายผู้มีอำนาจในแต่ละขอบเขต และยังมีการตัดสินใจให้ประกันตัวอันนั้นไม่เป็นไร ขอให้เราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ใช่ส่งกระดาษยื่นไป โดยไม่ได้อ่านสำนวนอ่อน แต่เราไม่สามารถ ไปขอร้อง หรือไปบอกว่า ให้ผู้ที่มีอำนาจในการให้การประกัน ทั้งอัยการและศาลทำอะไรได้เพราะแต่ละฝ่ายมีอิสระต่อกัน แต่เรามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หากเกิดปล่อยให้มีการประกันตัวอย่างดีขึ้นผลเสียจะเกิดขึ้นต่อสังคม ต่อคู่กรณีอย่างไร เชื่อว่าอย่างน้อยเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ฉะนั้นภารกิจ จะตกหนักอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นสำคัญ นี่คือสิ่งที่อยากเรียนย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
ทั้งนี้เรามีมาตรการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งทุกท่านทราบดีว่าเป็นวาระเร่งด่วน 90 วันพิฆาตยาเสพติดเข้มข้นอย่างต่อเนื่องขาดจะต้องไม่ตกต้องตัดวงจรการค้าการแพร่ระบาดและการเสพยาเสพติดดังนั้นขอให้จังหวัดได้ทำงานร่วมกัน เหมือนเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรามีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจก็มีกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่สามารถเฝ้าระวังและดูแลป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้เข้ามาแพร่ระบาด มีคนกระซิบว่าถ้านายอำเภอเอาจริงเอาจัง ยาเสพติดไม่มีทางเข้าไปในอำเภอในหมู่บ้านได้ และเชื่อว่าหากนายอำเภอเอาจริงเอาจังอย่างเต็มที่ ทำความเข้าใจ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชุมชนเหล่านั้น จะเป็นทั้งหมู่บ้านและเป็นตำบลสีขาว ยังไงก็ต้องลดลง
อย่างไรก็ตามเราเคยจัดสัมมนาระหว่างผู้ว่าราชการหวัดและผู้การจังหวัดแล้ว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการวัด KPI ด้วย ไม่ใช่เจอกันคุยกันแล้วจบแค่นั้น ต้องทำงานร่วมกัน เพราะเป็นหน้าที่ไม่ว่าจะถูกกัน แต่เมื่อสวมใส่เครื่องแบบและรับหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้การจังหวัดไม่มีทางเลือกจะต้องรวมหัวกันทำงาน เพื่อประชาชนที่ท่านให้บริการทุกศุกร์พวกเขาอยู่ ตนจะพยายามขยาย เพื่อให้ลงไป ครอบคลุมพื้นที่อย่างเต็มที่คือเราต้อง matching ในอำเภอ และผู้กำกับทั่วประเทศด้วย 800 กว่าอำเภอทั่วประเทศ รวมกับผู้กำกับรวม 2,000 คน ประสิทธิภาพเวลาอาจไม่สามารถลงรายละเอียดได้ แต่จะแบ่งเป็นภาคๆ และทำให้เห็นว่า รัฐบาลดำเนินการเต็มที่ รัฐบาลยอมทุกอย่าง เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบและ การปราบปรามยาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องที่อยากจะฝากพวกท่านพกปืนได้เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะเจ้าพนักงานในเวลาปฏิบัติหน้าที่แต่ประชาชนไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการ นักธุรกิจหรือเป็นใครก็แล้วแต่ แม้กระทั่งตัวท่านเอง หากไม่ได้อยู่ในหน้าที่พกพาอาวุธไม่ได้ ตั้งแต่ตนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองได้ออกประกาศเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืน เราทำทุกอย่างไม่ใช่ปากบอกว่าห้ามพกอาวุธปืน ซึ่งใบอนุญาตเราก็ไม่ต่อให้ ซึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็จะโชว์ใบอนุญาตพกปืน ป.นั้น ป.นี้ ตนจำตัวเลขไม่ได้เพราะไม่เคยพกปืน แต่ใบอนุญาตเหล่านั้นไม่ว่าจะออกโดยกรมการปกครอง หรือ ตำรวจหรือจังหวัดหรือนายอำเภอ ซึ่งออกได้เยอะมาก ทั้งหมดมีอายุเพียง 1 ปีไม่เคยเกิน 1 ปี หากนับตั้งแต่มีนโยบายห้างพกปืนมา ซึ่งเป็นการประกาศ หลายตนยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บังคับบัญชาตนในขณะนั้น นายเศรษฐา ทวีสินและนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ร่วมลงนามในประกาศดังกล่าว ฉะนั้นตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้ว ซึ่งทั้งนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธาร ได้ผลจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ดังนั้นใบอนุญาตต่างๆเกิน 1 ปีแล้ว แน่นอน วันนี้ใบอนุญาตพกปืนสำหรับพี่น้องประชาชน คิดว่า 99% หมดอายุแล้ว ใครพกออกไปผิดกฎหมาย ฉะนั้น ตรงนี้พี่น้องตำรวจ นายอำเภอ ที่เป็นเจ้าพนักงานต้องทราบ เพราะทุกวันนี้ พวกคนมีชื่อเสียงออกรายการต่างๆ ไปในพกปืนเต็มตัวปืนไม่เคยห่างตัวห่างแกวจับเลยครับ ติดเอวก็ไม่ได้อยู่ในรถก็ไม่ได้ สมัยที่ยังมีใบอนุญาต อาจจะบอกว่า อยู่ข้างหลังถอดแม็กไว้ แม็กกับตัวปืนอยู่คนละที่ เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างทำอะไรไม่ได้ไม่ว่ากัน แต่วันนี้ ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว หากพวกเราทุกคนยึดถือหลักนี้ไม่ต้องทำอะไรมาก ใครพกปืนผิดกฎหมายและผิดหนักด้วย ลองดูประเทศมาเลเซีย หรือประเทศ สิงคโปร์ เขาไม่มีลดหย่อน ถือว่า เป็นสิ่งที่อันตรายและผิดกฎหมายร้ายแรง ของเราก็เช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่พกปืน ก็คือผู้ ทำกฎหมาย หากไม่มีใบอนุญาต ในยุคนี้ถ้าท่านดำเนินการอย่างเต็มที่คนที่ มีปืนคือโจร ที่พกพาปืนได้ผิดกฎหมายแน่นอน ต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพราะเรา ห้าม ให้คนพกปืน จึงอยากกราบเรียนว่าไม่ต้องตีความ ตนเสร็จแล้วเซ็นอีกเซ็นจนมือหงิก และนายกรัฐมนตรีทุกท่านก่อนหน้าตนพอนำเสนอเรื่องนี้ไม่เคยมีใครปฏิเสธ ทั้งที่อยู่คนละพรรคกันปกติเรื่องแบบนี้อยู่คนละพักกว่าจะเป็นอะไรร่วมกันได้ต้องอธิบายแล้วอธิบายอีกขอร้องแล้วขอร้องอีกแต่ในเรื่อง ของการอ่านไม่อนุญาตให้คนพกพาปืน หรือต่อใบอนุญาตพกปืน นายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้บังคับบัญชาตน ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งตอนนั้นตนอยู่กระทรวงมหาดไทย ได้การสนับสนุน วันนี้แม่จะใช้เวลาพูดเสียเวลานิดนึงแต่ก็มีความชัดเจน ขอให้ช่วยกันดำเนินการ อย่าให้เขาทำตัว เป็นภัยต่อสังคม และทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน มีปัญหา เต็มที่ก็ชกกันพอ หากคนหนึ่งพกปืนอีกคนนึงมือเปล่า ความไม่ยุติธรรมจะเกิดขึ้น ตั้งแต่ตรงนั้น ดังนั้นขอให้ท่านดำเนินการในเชิงรุกเรื่องอาวุธปืน เรื่องธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ ไม่ต้องตีความใดๆทั้งสิ้น
นอกจากนี้ เรื่องธุรกิจนอมินี ซึ่งคงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในบางจังหวัดภาคใต้ เกาะพะงัน ภูเก็ตนอมินีเพียบ แม้ชื่อเป็นไทยแต่เบื้องหลังเป็นต่างชาติ มีวิธีการผสมผสาน เปลี่ยนอัตราส่วน ให้ในที่สุดแล้ว ดูแล้วเหมือนคนไทย เป็นเจ้าของ แต่จริงๆแล้วถูกกำกับโดยคนต่างชาติ กฎหมายบอกว่าผิดทำไม่ได้ เดี๋ยวนี้มีคำว่าพ่อทิพย์ถ้ามองโลกในแง่ดี แม้เขาจะเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อย เพราะวิธีการเดิมๆท่านจับและปราบเรียบ และคนที่ช่วยคิดเป็นคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายเอามาพลิกแพลง หากเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็ดี แต่พลิกแพลงข้อกฎหมายทำร้ายประเทศไทยคนเหล่านี้ก็ต้องปราบปราม พ่อทิพย์นี้หนัก การที่อุปโลกน์เด็กแรกเกิดโดยบอกว่ากว่าเด็กจะโตอีก 20 ปีไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วทำผิดแต่เด็กพวกนี้ พอ 3 ขวบ สามารถเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลได้ ไม่ต้องบรรลุนิติภาวะ แต่เป็นผู้ถือหุ้นได้เพราะพ่อแม่จะให้หุ้นในบริษัทตัวเอง หรือให้เป็นเจ้าของตึกนี้ตึกนั้นเขาทำได้ และด้วยความไม่บรรลุนิติภาวะ ก็จะต้องมีผู้กระทำการแทน และเด็กคนนี้เป็นคนไทย 100% ในทางกฎหมายถูกต้อง แต่ถูกกำกับ โดยพ่อทิพย์ ทั้งนี้ต้องขอชื่นชม เขาอุตส่าห์ หาวิธี พวกท่านก็ยังจับได้ต้องขอชื่นชมจริงๆในเรื่องของการสืบสวนขยายความ และคิดว่าความสามารถและศักยภาพที่พวกท่านมีเพียงพอจับได้หมด เก่งพอๆกับคนที่บ้านของเรา จับได้หมด ดมกลิ่นก็รู้แล้วว่าไปไหนมา ผมไม่เคยมีคำถามหรือมีความสงสัย
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอีก 1-2 วันจะมีการแถลงบิตคอยน์มันคือ Data Center เล็กๆ ที่ตอนนี้เราต้องออกกฎหมายมาควบคุมเพราะใช้พลังงานและน้ำไฟเยอะ ซึ่งมี Data Center อยู่ในประเทศไทยแล้ว จะบอกว่าหนวกหูหลบตาแต่เห็นว่าจะหลบได้อย่างไร เพราะเป็นเครื่องไฮเทค หากมาทำ ธุรกิจธุรกรรม มันดี แต่สิ่งที่เขาเอาเปรียบ และ และไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะห่างไกลความเจริญ โดยต่อตรงจากเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน ซึ่งกินไฟมหาศาล ปี 1 ถ้าจับไม่ได้ ค่าไฟตรงนี้ประมาณ 2,000 ล้านอัพ ในขณะที่เราจ่ายค่าไฟ 3 บาท แต่เราก็จ่าย แต่มีคนทำธุรกิจแล้วใช้ไฟมากกว่าเราร้อยเท่า เสียบสายตรงแอบต่อทำธุรกิจฟรีนอกจากทำธุรกิจเทาแล้วคนทำแบบนี้มันต้องเทาไม่มีหรอกขาว เห็นเผลอก็เอาไฟมาใช้ มันไม่ใช่เพราะมันทำธุรกิจดำด้วย ฉะนั้นตรงนี้ ไม่รู้ผิดกี่กระทง ไม่ใช่แค่ลักลอบใข้ไฟหลวง แต่ผิดกฎหมาย กฎหมายการทำธุรกรรมใบอนุญาตไม่มีแน่นอน เป็นการทำธุรกรรมเงินเทา ทั้งนั้น สิ่งเหล่านี้ ต้องไม่ให้เกิด ถ้าเห็น bitcoin ตรงไหน มันควรจะอยู่ในโรงงานแต่แอบอยู่ในทาวน์เฮ้าส์หรือหมู่บ้าน จับครับ ผมมั่นใจว่ากว่า 90% ลักลอบใช้ไฟฟรีต่อให้ไม่ลักลอบไฟฟรี เราไม่เคยอนุญาตให้คนเหล่านี้ประกอบธุรกรรมเช่นนี้ ไม่มีใบอนุญาตแน่นอนค้าเงิน ค้าธุรกรรมทางการเงิน ผิดกฎหมายเจอปุ๊บต้องจับได้เลย รับรองผิดกฎหมายพวกนี้ต้องหมดไปจากประเทศนี้ ถ้าต่างชาติเห็นเราเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งเหล่านี้ การพนันสถานบันเทิงค้ามนุษย์ยาเสพติด ฟอกเงินสแกมเมอร์ ค่าของเถื่อน ความปลอดภัย คนในประเทศและนักท่องเที่ยว ถามว่าเกินความสามารถพวกท่านตรงไหน ซึ่งตรงนี้ผมไม่เคยสงสัยว่าท่านทำไม่ได้ แค่เราทำให้เข้มแข็งขึ้นตนไม่ได้บอกว่าศูนย์ เพราะไม่มีใครทำศูนย์ได้ ไปประเทศไหน ก็มีอาชญากรรมทั้งนั้นแม้ประเทศที่บอกว่าปลอดภัยที่สุดในโลก แต่ทุกอย่างต้องถูกกดลงมาให้เหลือน้อยที่สุด
คนต่างชาติที่จะมาเที่ยวมาลงทุนมาใช้ชีวิตในประเทศไทยเขาคำนึงถึงปัจจัยแค่นี้เท่านั้นเขาก็มาแล้ว ซึ่งตอนนี้พวกท่านทำได้ดีมาก ตนจึงต้องไปต่างประเทศบ่อยๆ เพราะพอพูดถึงประเด็นตรงนี้ทุกคนชื่นชม และให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตมาท่องเที่ยวหรือมาทำธุรกิจมาลงทุน สกุลเงินเชื่อถือได้ ดูแลเรื่องการฟอกเงินเป็นอย่างดีดูแลระบบภาษีน่าเชื่อถือและมีระบบสารกระบวนการยุติธรรมที่น่าเชื่อถือมีตำรวจคอยดูแลประชาชน ประเทศไทยเรายังไม่มีถึงขนาดนาฬิกาหายมาแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าบอกแล้วไม่ต้องมาให้ใส่นาฬิกาถูกๆมาประเทศอื่นมีแล้วโดยเฉพาะประเทศที่บอกว่าเจริญ ยุโรปลองใส่ไปสิครับ เหลือแขนข้างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดในประเทศไทย ท่านไปเที่ยวยุโรปไปดูงานไปประชุมไปเที่ยวไปทัวร์ ทุกท่านคงถูกเตือนอย่าเดินคนเดียวอย่าใส่ของแพงอย่าถือของแบรนด์เนมเพราะมีโอกาสถูกทำร้าย แต่ประเทศไทยไม่มีตรงนี้ เพราะเป็นการวางมาตรฐานที่ดีเอาไว้ สิ่งเหล่านี้ จึงเรียนว่า วันนี้ต้องมาตอกย้ำ ในสิ่งที่ท่านได้ทำอยู่ และทำด้วยความมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยเฉพาะระยองจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย ฉะนั้นเราต้องรักษาเรื่องความปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของคน เพื่อที่จะทำให้เรามีศักยภาพ ในการให้การต้อนรับการลงทุนต่างๆ และ eec ก็อยู่ตรงนี้ ความเจริญต่างๆ ก็จะมาตรงนี้อีสเทิร์นซีบอร์ดคือพื้นฐานเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ ประเทศไทยเรา มาถึงจุดนี้ได้ เปลี่ยน จากรูปแบบประเทศเกษตรกรรมเป็นรูปแบบประเทศกึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม เป็นแบบอย่างและตัวอย่างที่ดีของการพัฒนา ฉะนั้น ขอเป็นกำลังใจ และยืนยัน สนับสนุน ของรัฐบาลสิ่งที่ท่านกระทำไป ไม่ว่าจะเป็นการปราบปราม การกระทำความผิดกฎหมายอย่างไรก็ตาม ท่านมี Back คือรัฐบาลของท่าน ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
ส่วนเรื่องท้องถิ่น ยินดีที่จะใช้นโยบายกระจายอำนาจ ให้พวกท่านได้ปกครองบริหาร พื้นที่ของพวกท่านได้อย่างเต็มที่ ขออย่างเดียวเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตคิดถึงวันหน้า อย่าคิดถึงแค่วันนี้ การสอบการอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรารับข้าราชการคนใหม่ ชุดใหม่ ด้วยการ เข้ามาโดยการแก้ข้อสอบทุจริต ประเทศไทยลูกหลานจะอยู่อย่างไร ซึ่งเรายังอยู่อีก 20 ถึง 30 ปีตอนแก่จะอยู่อย่างไรตอนหมดความสามารถที่จะประกอบอาชีพต่างๆเราต้องการประเทศที่เข้มแข็งและได้รับการบริการที่ดีต้องการคนที่เก่งและมีความสามารถมาบริหารบ้านเมือง เราไม่ต้องการเอาคนที่เอาเปรียบคนอื่นเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน จะทำอย่างนั้นไม่ได้ ไม่เคยมีการกระทำที่ อุกอาจเช่นนี้ ขอให้คำยืนยัน ที่พูดไม่ได้บอกว่า ท่านต้องทำอย่างนั้นอย่ากลัวคนนั้นอย่ากลัวคนนี้ ตนไม่ได้พูดให้ท่านทำอย่างเดียว ซึ่งตนเองก็จะไม่ให้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ในอำนาจที่ตนมีอยู่ไม่มีใครที่จะมาทำให้ตนเปลี่ยนใจหรือยอมที่จะยืดหยุ่นกับการกระทำอันเลวร้ายเช่นนี้ในขณะที่ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้เป็นอาคารตนไม่มีวันยอมคนที่รู้จักตนดีพอจะทราบ
คนนั้นคนนี้เดี๋ยวพูดให้ได้ โอ๊ยพี่หนูเดี๋ยวโทรคุยไม่มีครับ เข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ ไม่มีครับผมไม่คุยกับคนพวกนี้ไม่ว่าจะสนิทขนาดไหน เราต้องกล้าพูด ท่านก็เหมือนกัน ใครโทรมา ก็บอกไปอย่าพูดดีกว่าถ้าจะคบกัน ถ้าบอกว่าเลิกคบกันก็ไม่เป็นไรแก่แล้วอยู่ได้ เราต้องทำให้เขาเห็นว่าแม้เราจะเป็นคนไนท์มีน้ำใจ มีเพื่อนมีฝูง แต่เรามีหน้าที่ต้องไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มาทำร้ายบ้านเมือง และเกิดขึ้นในขณะที่เป็นผู้บัญชาการ หรือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในขณะที่
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย อันนี้มันจะติดตัวเป็นปื้นขี้เถ้า ลอยอังคารไป คนก็จะบอกว่า ดูสิบ้านเมืองชิบหายเพราะนี้ ไม่ไหว ไม่สามารถเอาเราไปลงทะเลด้วย เขาเรียกว่าตาบาป ที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของเรา ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คิดว่า ถ้าท่านเข้าใจ และผมก็เข้าใจท่าน มันปราบปรามได้ มันทำให้ลดลงได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นศูนย์ขอย้ำอีกทีแต่ต้องทำให้ลดลงโดยมีนัยยะสำคัญขอแค่นี้ประเทศไทยไปได้แล้ว เรื่องการต่างประเทศไม่ต้องกังวล รัฐบาลชุดนี้มีมืออาชีพที่ใช้เวลารวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยกลับเข้ามาในวงจรได้วันนี้ มีแต่คนอยากร่วมมือกับประเทศไทย และต้องการที่จะถ่ายทอด หารือ สร้างความร่วมมือ ขอความร่วมมือ และเสริม ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ เราไม่เหมือนเมื่อก่อน แต่ถ้าเราไปถึงจุดนั้น เราต้องมีดีที่จะไปคุยกับเขาด้วย ไม่ใช่ไปแล้วบอกว่าเสียใจมีอะไรค่อยๆแก้ แต่เขาต้องการให้เราแก้อย่างรวดเร็วและเราก็ทำได้เราสร้างความเชื่อมั่นได้ ไม่มีภัยใดๆจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะเราสู้ได้ เรามีความเข้มแข็งเพียงพอ มั่นใจว่า คนสติดีๆ จะไม่รุกรานประเทศไทย เพราะพวกท่านเข้มแข็ง ที่เขาไม่รุกราน ไม่ใช่เขาไม่อยากรุกรานแต่เขาทราบว่าถ้าเขารุกรานเข้ามาจะเจออะไร เพราะจริงๆแล้วประเทศไทยปลอดภัยหมดแล้ว มีความพร้อม เราไม่มานั่งคุยกัน เรื่องข้อวิวาท หรือ คุยกันเรื่องความไม่เข้าใจหรือความขัดแย้งเราคุยเรื่องการพัฒนา ลงพื้นที่ขยายเศรษฐกิจและสร้างความสงบให้กับประเทศไทย เราทำได้แน่นอน ท่านกับผมนะ ผมทำคนเดียวไม่ได้รัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีพวกท่าน และ ภาคกลุ่มนี้ทั้งหมด ซึ่งเราคือผู้ที่บริหารราชการแผ่นดิน ให้ความร่วมมือกัน ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งได้ ขอให้ความมั่นใจ แล้วต้องขอบคุณพี่มาให้การต้อนรับ ซึ่งมาจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง วันนี้ได้มีโอกาสยืนยันความตั้งใจและความพร้อมในการสนับสนุนให้ภารกิจของท่านได้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตราชการปลอดภัย จากอุบัติภัยทั้งหลาย มีชัยชนะ เหนือคนที่คิดไม่ดีกับประเทศชาติ ต่อสู้เมื่อไหร่ไม่มีคำว่าแพ้ สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังวังชาทำงานเพื่อแผ่นดินของเรา