นายกฯ ยังไม่ได้รับรายงานเลื่อนประชุม “ก กลาง” เร่ง กสถรายงาน หลังมติเพิกถอน ขรก.ท้องถิ่น ชี้คนได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ฟ้อง

นายกฯ บอกยังไม่ได้รับรายงานเลื่อนประชุม “ก กลาง” เร่ง กสถ.ทำรายงานหลังมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น ระบุคนได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ฟ้องร้อง
วันที่ 22 ก.ค. ที่สวนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี ก.กลาง ประชุม จากวันที่ 23 ก.ค.นี้ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ว่าเรื่องนี้ตนยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งตนได้เร่งรัดให้ กสถ. ให้เร่งรายงานมติในที่ประชุมครั้งที่แล้ว โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกสถ. รวมถึงรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกาาปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการแถลงไปแล้วว่ามีมติอย่างไรออกมา แต่เรื่องนี้ต้องมีการทำรายงานอย่างเป็นทางการ และเมื่อส่งมา นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตนได้มอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องนำเรื่องไปพิจารณา เมื่อมีความพร้อมก็จะต้องเรียกประชุม
เมื่อถามว่าในกรณี ที่ต้องให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดูข้อกฎหมาย ที่มีการถกเถียงกันว่ากสถ. มีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าว ไม่เกี่ยว กสถ. เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมาย ซึ่งที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้น ส่วนจะมีอำนาจหรือไม่ คนที่ได้รับผลกระทบ ก็มีสิทธิ์ไปฟ้องร้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กัน ในขั้นตอนตามกฎหมาย แต่ทุกหน่วยงาน ก็ต้องทำตามหน้าที่ แม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปชี้นำ กสถ. ไม่ได้ เพราะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
ส่วนคณะกรรมการชุดของนายปกรณ์ นั้นได้มีการรายงานมาอย่างไรบ้าง นายอนุทิน ระบุว่า ตนได้รับรายงานแทบทุกวัน เพราะตนกับนายปกรณ์ ในมีเรื่องที่ต้องคุยกันในแต่ละวันมากมาย ที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย และขณะนี้ยังให้ดูเรื่องกสทช. ว่ารัฐบาลเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรบ้าง
เมื่อถามว่า การเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นอำนาจ สิ้นสุดอยู่ที่ กสถ.ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าว เป็นมติของ กสถ.
เมื่อถามย้ำว่าสามารถเพิกถอนได้เลยใช่หรือไม่ นายกฯ ย้ำว่า ต้องทำรายงานมา ส่วนรายละเอียดต้องไปถามปลัดกระทรวงมาไทย