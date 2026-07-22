“อนุทิน” ยันส่งคนลงรักษาเก้าอี้ สส.เขต 3 อุดรฯ ชี้สนามเลือกตั้งไม่มีคำว่านอนมา พท.หลีกทางรักษามารยาทหรือไม่ตอบไม่ได้

“อนุทิน” ยัน ภท.สงคนลงเลือกตั้งซ่อม รักษาเก้าอี้ สส.เขต 3 อุดรฯ ชี้สนามเลือกตั้งไม่มีคำว่านอนมา ตอบแทน พท.ไม่ได้ว่าจะรักษามารยาททางการเมืองหรือไม่
วันที่ 22 ก.ค. ที่สวนนงนุชพัทยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อม สส.อุดรธานี เขต 3 แทนนายหรั่ง ธุระพล สส.อุดรธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ที่เสียชีวิต จะต้องมีการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ว่า เรามีความสัมพันธ์ที่ดีในพรรคร่วมรัฐบาล ตนย้ำอยู่เสมอว่าวันนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน เป็นรัฐบาลของประเทศไทย
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะหลีกทางให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ เนื่องจากมารยาททางการเมือง มักจะหลีกทางให้เจ้าของพื้นที่เดิม นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่สามารถไปพูดแทนใครได้ ผู้ที่เสียชีวิตคือ นายหรั่ง เป็น สส.อุดรธานี ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยต้องเตรียมผู้สมัครที่มีความสามารถ มีความพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนในพื้นที่ และต้องหาคนที่ดีที่สุด
เมื่อถามว่า ตามธรรมเนียมแล้วเมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันมักจะหลีกทางให้กัน นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ก็เคยมีคนแหกธรรมเนียม ตนจะไปตอบแทนได้อย่างไร อย่าไปสนใจ เราเอาคนที่ดีที่สุดส่งให้ประชาชนตัดสิน ตรงนี้ไม่มีปัญหา สมมติชนะก็เท่าทุน แพ้ก็หายไปคนเดียว อย่าไปคิดอะไรมาก
เมื่อถามถึงความกังวลในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ มีความกังวัลกับพรรคกล้าธรรมหรือไม่ เนื่องจากในการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเติบโตมากขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า เวลาต่อสู้กันในสนามเลือกตั้ง ความกังวลคือทำดีกับประชาชนหรือยัง ด้านหลังตนเป็น สส.แข็งๆ ทั้งนั้น ต้องถามว่าเคยไหมสักครั้งเดียวในชีวิตที่คิดว่าชนะแน่ ไม่ต้องห่วง สบาย นอนมา นอนอยู่บ้านก็ชนะ คิดแบบนั้นไม่มี ทุกวันนี้เป็น สส. แล้วยังลงพื้นที่แทบทุกวินาที ประชุมพรรคยังไม่อยากจะมาประชุม เพราะอยากจะลงพื้นที่ ต้องไปขอให้มากัน ไม่มีหรอกคำว่า เป็น สส.ชัวร์ สบาย ไม่ต้องห่วง ชนะแน่ ทั้งหมดอยู่ที่ประชาชน เราต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชน