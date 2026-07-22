"อนุทิน" เตรียมยกปมทสารพิษแม่น้ำกกคุยผู้นำเมียนม่าเยือนไทย 3-4 ส.ค.นี้ ยอมรับยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับจีน

นายกฯ ยกปมสารพิษแม่น้ำกก หารือประธานาธิบดีเมียนมา เตรียมเยือนไทย 3-4 ส.ค.นี้ พร้อมขอความร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ย้ำยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับจีน
วันที่ 22 ก.ค. ที่สวนนงนุช พัทยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเดินทางเยือนประเทศจีนได้มีการพูดคุยกับผู้นำจีน เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลงทุนด้วยหรือไม่ ว่า ขณะนี้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม อยู่ในทุกประเด็นการหารือ เราต้องพูดถึงเรื่อง Green Green Energy Green Economy และเรื่องการใช้พลังงานกระบวนการในการผลิต ทุกอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยมีการพูดด้วยความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงพูดคุยปัญหาแม่น้ำกก จ.เชียงราย ด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ในสัปดาห์หน้าวันที่ 3-4 สิงหาคม พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ลาย ประธานาธิบดีเมียนมาร์ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมพูดคุยถึงปัญหาสารพิษแม่น้ำกกอย่างจริงจังด้วย ซึ่งประเทศไทยจะต้องแสดงท่าที ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่จากรัฐบาลเมียนมา และไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นนี้เพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงปัญหาการเผาพืชทางการเกษตร การปราบปรามต้นตอการผลิตยาเสพติด เราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้มาพบกับตน โดยได้แจ้งเรื่องความกังวลของรัฐบาลไทย ก่อนที่ประธานาธิบดีจะเยือนไทย เราไม่ได้เยือนเพียงแค่กินข้าวหรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเท่านั้น โดยจะพูดคุยถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ
เมื่อถามย้ำว่าทางการจีนมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องสารพิษในแม่น้ำกก นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้พูดคุยปัญหาเรื่องนี้กับประเทศจีน เพราะเรื่องที่เป็นปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เราต้องพูดคุยกันเองให้เรียบร้อยเสียก่อน