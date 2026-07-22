ยกระดับ “บัตรทอง 30 บาท” ครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนรุนแรง-เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “บัตรทอง 30 บาท” ครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ย้ำไม่ใช่เพื่อความสวยงาม แต่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” ช่วยให้คนไทยกว่า 47 ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียม ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ จากผลสำรวจพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ "บัตรทอง 30 บาท" ในระดับสูงมาก โดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่า ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และทำให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้น
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาประชาชนมากยิ่งขึ้น “บัตรทอง 30 บาท” ครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อช่วยลดน้ำหนัก ลดความรุนแรงของโรคร่วม และลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงาม และไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้มีภาวะอ้วนทุกคน ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI โรคร่วม ประวัติการรักษา ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ รวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุ 18-65 ปี และมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้
“ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา 6 เดือน หากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพ ซึ่งมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน และมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแล การบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็น แต่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วน เพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุด” นางสาวพลอยทะเล ย้ำ