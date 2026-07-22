"อนุทิน" กำชับทุกฝ่ายคุมเข้มหลังคาร์บอมบ์นราธิวาส ย้ำต้องปกป้องประชาชน-เดินหน้าเจรจาสันติสุขต่อ

นายกฯ สั่งทุกหน่วยทำงานเต็มกำลังหลังเหตุคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยงเก่า จ.นราธิวาส ย้ำเป้าหมายสำคัญคือป้องกันไม่ให้ประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมยืนยันการเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ยังเดินหน้าต่อ โดยมอบผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจา และเน้นยกระดับงานข่าวกรอง-มาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ 22 ก.ค. ที่สวนนงนุช พัทยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงเหตุคาร์บอมบ์ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา สถานการณ์ภาคใต้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ว่า ทุกคนต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามทุกวิถีทาง ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ต้องไม่ให้เกิด ทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ส่วนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ ยังเดินหน้าต่อหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังเดินหน้าต่อ กับผู้ที่ไปเจรจาที่ตนแต่งตั้งขึ้น คือ นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ตอนที่ไปมาเลเซียได้มีการพูดคุยกับฝ่ายมาเลเซีย
ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเป็นเพราะอะไรหรือมีสถานการณ์อะไรที่ต้องเคลียร์ ในพื้นที่อีกหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ก็มีหลายสาเหตุ สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีการข่าวและการป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คนตั้งใจมาก่อการร้าย เราก็ต้องพยายาม ที่จะต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด ทหารก็ทำงานเต็มที่ อำนาจเต็มอยู่ตรงนั้นหมด