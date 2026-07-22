“วีระยุทธ” ซัดรัฐบาลปล่อยผี Data Center 8.7 แสนล้าน ไร้แผนน้ำ-ไฟรองรับ แฉจ้างงานแค่หลักร้อย

“วีระยุทธ” ซัดรัฐบาลปล่อยผี Data Center ลงทุน 8.7 แสนล้าน ไร้แผนน้ำ-ไฟ-ประเมินสิ่งแวดล้อม เพิ่งตื่นปรับเกณฑ์ แฉลงทุนแสนล้านแต่จ้างงานจริงแค่หลักร้อยคน
วันที่ 22 ก.ค.นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งให้มีการทบทวนเกณฑ์ใหม่ เกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ว่า การเสนอปรับเกณฑ์ใหม่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ค. แปลว่าแผนที่กำหนดไว้ไม่ได้ถูกใช้ในการพิจารณา ซึ่งการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์กว่า 800,000 ล้านบาท ช่วง2ปีที่ผ่านมา หมายความว่าช่วงที่ผ่านมาแปลว่ารัฐบาลปล่อยผีใช่หรือไม่ ไม่ต้องทำผลประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่มีแผนบริหารจัดการน้ำ ไม่ได้คิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
“ ก็ปล่อยผีไปแล้ว เพิ่งมีการตั้งว่าจะทบทวนเกณฑ์เมื่อวานนี้เท่านั้นเอง สำหรับผู้ที่มายื่นขอ BOI รายใหม่ ดังนั้นโครงการ 800,000 กว่าล้านบาทที่ผ่านมา เรากังวลว่า 1. ส่วนใหญ่แทบไม่มีโลคอลคอนเทนท์ เป็นตัวเลขขาดดุล น่าแปลกใจมากใกล้เคียงกัน คือปี 2569 ไตรมาสหนึ่ง ลงทุน 870,000 ล้านบาท ยอดการขาดดุลการค้าของไทย 5 เดือนแรก 870,000 ล้านบาทเช่นกัน เพราะโลคอลคอนเทนท์ แทบจะไม่เกิดในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์” นายวีระยุทธ กล่าว
นายวีระยุทธ กล่าวต่อว่า 2. การจ้างงานหลังจากที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพยายามโปรโมตครั้งใหญ่การลงทุนระดับหมื่นล้านบาท ของดาต้าเซ็นเตอร์จ้างงานเต็มที่เพียง 100 คน ถามว่าคุ้มหรือไม่ และยังมีผลผลกระทบเกี่ยวกับน้ำกับไฟที่มีความรุนแรงมากขึ้น และจากข้อมูลพบว่า EEC ใช้น้ำไปแล้ว 73% ของความจุที่หาได้ โดยรวมไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้น้ำใช้ไฟ หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ แต่จะมีการเสนอปรับเกณฑ์สะท้อนว่าที่ผ่านมาการลงทุน 870,000 ล้านบาท คือการปล่อยผีให้เดต้าเซ็นเตอร์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสามารถเข้ามาลงทุนได้
นายวีระยุทธ กล่าวว่า มีข้อเสนอแนะว่าเกณฑ์ที่จะใช้กลับไปใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ที่ผ่านการอนุมัติไปแล้ว และ BOI ต้องมีการตรวจเข้มข้นมากขึ้นว่าผลประโยชน์เกิดขึ้นกับประเทศไทยแค่ไหน เพราะที่ผ่านมารัฐบาลพูดแต่ด้านบวกไม่พูดด้านลบ ว่าส่งผลกระทบต่อน้ำไฟหรือสิ่งแวดล้อมอย่างไร ซึ่งจากที่ประชุมกรรมาธิการได้พิจารณาว่าหากคาดการณ์ว่าจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าระดับสูงจะต้องมีการผลิตไฟเพิ่ม ลงทุนโครงข่ายใหม่ กลายเป็นว่าประเทศไทยต้องลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ ฉะนั้น สะท้อนถึงการทำงานไม่เป็นของคณะคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ทั้งเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสะท้อนว่าไม่ได้เห็นอกเห็นใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบเลย