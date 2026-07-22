"อนุทิน" จี้ จนท.ต้องเข้าหาชาวบ้านชื่อตกหล่นบัตรคนจน หลังเกิดเหตุเสียชีวิตระว่างอุทธรณ์สิทธิ

นายกฯ ลั่นเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนที่ตกหล่นบัตรคนจน หลังพบยายหมดสติดับ-ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ระหว่างเดินทางไปยืนยันสิทธิ์
วันที่ 22 ก.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนที่เดินทางไป ยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้ารับสิทธิ์ สวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นลมหมดสติจนเสียชีวิต ที่ จ.น่าน รวมถึงกรณีเคสใน จ.เพชรบูรณ์ ที่มีการเสียชีวิตถึง 2 ราย จากอุบัติเหตุหลังเดินทางมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกัน ว่าทางกระทรวงมหาดไทย จะให้การบริการอย่างเต็มที่ ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ ตนเป็นคนพูดเอง ว่าไม่ใช่ให้ประชาชนเดินทางมาอุทธรณ์ แต่เราต้องลงไปในพื้นที่ต้องเดินไปหาประชาชนและไปตรวจสอบ ว่าใครยังมีสิ่งที่ตกหล่นหรือไม่ และต้องมานั่งแก้ไข พร้อมย้ำว่าเราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุก