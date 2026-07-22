กกต.รับคดีฮั้ว สว.หลักฐานอาจไปไม่สุด แต่ต้องเร่งปิดคดีให้จบ หวั่นถูกมองยื้อเวลา ย้ำหลักฐานนอกสำนวนเอาไปใช้ไม่ได้

กกต.รับสภาพคดีฮั้ว สว. หลักฐานอาจไปไม่สุด แต่ต้องเร่งปิดคดีให้จบสิงหาคมนี้ หวั่นถูกมองว่ายื้อเวลา พร้อมย้ำข้อมูลนอกสำนวนที่เปิดเผยกันอยู่นำมาพิจารณาไม่ได้ เตรียมถกปมพัวพันนักการเมืองเดือนหน้า
วันนี้( 22 ก.ค.) นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านและภาคประชาชนเปิดหลักฐานว่ามีนักการเมืองระดับสูง พัวพันคดีฮั้ว สว. เพราะไม่มั่นใจการทำงานของ กกต.ว่า สำนวนการสอบสวนคณะอนุกรรมการที่ 26 เป็นสำนวนตัวตั้งที่รวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้ หากมีการพูดถึงพยานหลักฐานใหม่ หรือพยานอื่นที่ออกมาพูดในตอนนี้ให้เห็นว่ามีการกระทำเช่นนั้นจริง ถ้าพยานเหล่านี้ไม่ได้นำเข้าสู่สำนวนในชั้นคณะที่ 26 ด้วยเหตุผลที่ไม่มาแจ้ง หรือคณะที่ 26 ไม่ทราบ ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะพอไม่ได้อยู่ในสำนวน อย่างที่บอกว่าพยานหลักฐานเราต้องพิจารณาจากในสำนวน เนื่องจากพยานหลักฐานได้รับการพิสูจน์ และโต้แย้งกันทั้งจากฝั่งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ถ้าอยู่นอกสำนวน มันก็จะเหมือนเหตุการณ์ทุกวันนี้ ที่มีคนมาพูดเพิ่มเติมนอกเหนือจากพยานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนแล้ว แม้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ว่าอีกฝ่ายไม่ได้แก้ข้อกล่าวหาด้วย ก็ไม่สามารถนำมาพิจารณาได้
ส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) นำข้อมูลเก่าที่อยู่ในสำนวนออกมาตีแผ่ เพื่อให้สังคมเห็นความโปร่งใสของ กกต. หรือกลัวว่า กกต. จะเป่าคดีทิ้งกลางทาง เรื่องนี้เป็นการล้ำเส้น การทำงานของกกต. หรือไม่ นายสิทธิโชติ กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่านายยิ่งชีพ เอาข้อมูลนี้มาจากไหน อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลอยู่ว่า ถ้าหากข้อมูลนี้มีอยู่จริงในสำนวนแล้วเอามาพูดต่อ สมมุติหากนำข้อมูลส่งต่อศาล เกรงว่าข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถเตรียมตัวในการแก้ลำ ซึ่งเรื่องนี้ก็ดี 2 ทางคือ เหมือนกับพูดให้ประชาชนรู้แต่อีกทางหนึ่งก็เป็นความเสียหายในเชิงของการดำเนินคดี ทำให้ผู้ถูกหา หรือว่าพยานหลักฐานไปถูกทำลาย หรือรู้วิธีการ
เมื่อผู้สื่อข่าวระบุถึงความไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ในคดีนี้ของกกต เนื่องจากมีกกต. 4 คนที่ถูกเลือกโดยสว. ชุดนี้ จึงอาจถูกครอบงำหรือชี้นำนายสิทธิโชติ ยืนยันว่า กกต.ท่านเป็นคนดี ท่านเป็นคนเก่ง เพราะฉะนั้นท่านจะรู้ว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏมันมีเพียงใดที่จะพอรับฟังได้ ทุกคนมีดุลพินิจ อย่าไปกังวล เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นแก่บ้านเมือง
สำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาคดีฮั้ว สว. นายสิทธิโชติ กล่าวว่า คืบหน้าไปพอสมควรแล้ว พิจารณาไปหลายข้อหา "เราตั้งทั้งหมด 7 ข้อหา และไล่ไปเรื่อยๆ ตอนนี้เหลือเพียงปลีกย่อยและส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณา โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาดพิงถึงนักการเมือง ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้า"
เมื่อถามอีกว่าคาดว่าในปีนี้จะเห็นความชัดเจนผลสรุปของคดีหรือไม่ นายสิทธิโชติ กล่าวว่า แน่นอน เพราะประธานกกต. ก็ได้วางไทม์ไลน์ไว้แล้วอยากจะให้จบภายในเดือนส.ค. ซึ่งไม่น่าจะขยายเวลาแล้ว
"แม้ว่าข้อมูลจะไม่พอ แต่ถ้ากกต.ไปสั่งให้สอบเพิ่มก็เกรงว่าจะเกิดความล่า ทั้งนี้อยู่ที่มติของกกต.ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เพราะบางเรื่องคณะชุดที่ 26 ทำไม่ทันกว่าตั้งคณะชุดนี้ได้ก็ล่วงเลยเวลามานานมากเป็นปี และคณะชุดที่ 26 ก็มีเวลาทำงานเพียง เดือน 4 แต่ที่เขาทำได้เร็วเพราะว่ากกต.ใช้อำนาจเรียกเอกสารจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อย่าลืมว่ากกต. ไม่ได้รับโอนสำนวนจากดีเอสไอแต่กกตตั้งเป็นความปรากฏ และได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนร่วมกันระหว่าง กกต. กับดีเอสไอ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจเราเรียกเอกสารหลักฐานในสำนวนของดีเอสไอได้ซึ่งเราก็เรียกมาหมด ทำให้คณะทำงานได้เร็วขึ้น
สิ่งที่คณะชุดที่ 26 ได้เห็นในสำนวนแล้วอยากจะสืบสวนสอบสวนต่อ แต่ไม่มีเวลาดำเนินการ เพราะสังคมมองว่าคดีล่าช้าเกินไปแล้ว จึงต้องเร่งสรุป ทั้งนี้บางสิ่งกกต. พิจารณา ยังเห็นว่ามันไปไม่สุด ถ้าเราไปสั่งสอบเพิ่มก็จะช้าเดี๋ยวมีคนจะมาหาว่ากกต.ดึงเกม เราถูกกดดันและอยู่ในข้อกังขาของประชาชน"
เมื่อถามว่า การสอบสวนที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้บางคนหลุดจากคดีได้ นายสิทธิโชติ กล่าวว่า สมมุติว่าเรามีพยานอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ถ้าเรามี เพิ่มเติมมาด้วยก็จะเต็มที่ แต่พอพยานที่มีเกิดข้อสงสัยอยู่ ก็เป็นไปได้ที่ว่าเมื่อเป็นข้อสงสัยก็ไปไม่ได้" แต่หากไปสอบเพิ่มก็จะถูกมองว่าดึงเวลาให้ล่าช้า
ส่วนข้อเสนอแนะให้ส่งสำนวนฟ้องทั้งหมดให้ศาลพิจารณาและไปหาหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นศาลนั้น นายสิทธิโชติ กล่าวว่า พูดอย่างนั้นมันง่าย แต่ว่า กกต. มีไว้กลั่นกรองว่าสิ่งไหนที่ในเบื้องต้นสมควรจะไปถึงศาล หรือสมควรจะยุติแค่นี้ เพราะว่าการส่งไปหมดบางครั้งคนที่ถูกกล่าวหาและเขาไม่ควรจะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปก็มี เพราะฉะนั้น กกต. ต้องใช้ดุลพินิจ มิฉะนั้นแล้วกกต. ก็ไม่สามารถสกัดกรองอะไรได้