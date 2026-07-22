กกต.ขึงขัง! สั่งทีมสืบสวนรักษาศักดิ์ศรี ห้ามรับใช้อิทธิพล ใครมีหลักฐานตบทรัพย์-ค้าสำนวนให้ยื่นมา รับ กกต.ชุดใหม่ประเมิน "แสวง" ย้อนหลังเอง

กกต.ขึงขัง! สั่งทีมสืบสวนรักษาศักดิ์ศรีนักกฎหมาย ลั่นห้ามรับใช้ผู้มีอิทธิพล ท้าใครมีหลักฐาน จนท.ตบทรัพย์-ค้าสำนวนให้ยื่นหลักฐานมา รับ กกต.ชุดใหม่ประเมินผลงาน เลขาฯ ย้อนถึงปี 2568 เอง
วันนี้(22 ก.ค.) นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดการอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานสืบสวนและไต่สวนจากส่วนกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งจะให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมหัวข้อ การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยี การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน การจัดทำรายงานการสืบสวนสอบสวน การจัดทำความเห็นทางคดี และการนำเสนอข้อเท็จจริง พร้อมฝึกปฏิบัติด้านการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสิทธิโชติ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่สืบสวนไต่สวนทั่วประเทศว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีเกียรติภูมิในตัวเอง เป็นข้าราชการที่ดีและมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานสืบสวนไต่สวนมีบทบาทสำคัญมากในการทำสำนวน ดังนั้นจึงขอให้รักษาเกียรติภูมิของตนเอง ของ กกต. และข้าราชการอย่าไปเป็นลูกน้อง หรืออย่าอยู่ใต้อิทธิพลของใครเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมนี้ไม่ได้
เมื่อถามว่า ฝ่ายสืบสวนไต่สวนมักจะถูกตั้งข้อครหาว่ามีการค้าสำนวนตั้งแต่ชั้นจังหวัดจนถึง กกต. ส่วนกลาง นายสิทธิโชติ ชี้แจงว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีการพูดโดยตรง แต่การที่ตนพูดถึงการมีเกียรติภูมิในอาชีพ พนักงานสืบสวนของ กกต. อย่างน้อยก็เป็นนักกฎหมาย ผู้ที่ได้เรียนกฎหมายมานั้นถือว่าเป็นลูกของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมาย ท่านได้สอนให้เราเป็นคนเก่งและคนดี ต้องรู้เท่าทัน และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีเกียรติภูมิและไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเชื่อว่าหากต้นทางดีเช่นนี้ อนาคตก็จะดีตามทั้งนี้ในปัจจุบันเรื่องค้าสำนวนตนก็ยังไม่เห็นว่ามีหลักฐานเข้ามา แต่คิดว่าน่าจะอยู่ในจิตสำนึกของทุกๆคนว่าไม่ควรทำ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่ กกต. และพนักงานสืบสวนมีการตบทรัพย์นักการเมือง นายสิทธิโชติ กล่าวว่า ข่าวลือเป็นสิ่งที่พูดได้ แต่หากต้องการให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ก็อยากให้มีพยานหลักฐาน ทางสำนักงาน กกต.ก็จะได้ดำเนินการให้เป็นเรื่องเป็นราว ถ้าหากใครมีข้อมูล ก็ขอให้ช่วยแจ้งเข้ามาอย่างเป็นทางการ เราจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อ กกต. เป็นอันขาด และตนได้เน้นย้ำเรื่องนี้กับพนักงานสืบสวนไต่สวนทั่วประเทศและรองเลขา กกต.ที่ดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตนมาเป็นที่ปรึกษาของสำนักงาน กกต. ก็จะพยายามเคร่งครัดในเรื่องนี้ เพื่อรักษาเกียรติภูมิของนักกฎหมายของ กกต. และรักษาความเป็นธรรมให้ดีที่สุด
นายสิทธิโชติ ยังกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลัง กกต.มีมติให้เป็นอำนาจของ กกต.ชุดใหม่เป็นผู้ประเมินว่านายแสวง ก็จะส่งแบบประเมินการทำงานมาให้ กกต.ชุดใหม่ โดยจะย้อนประเมินไปถึงการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ด้วย เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า กกต.ชุดใหม่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่จะทราบผลงานและการทำงานของเลขา กกต.เป็นอย่างไรบ้าง นายสิทธิโชติ กล่าวทีเล่นทีจริงว่า “ก็เป็นไปตามนั้น”