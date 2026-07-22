กกต.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กกต.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569
วันนี้( 22ก.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2569 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 โดยมีนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน กกต.กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของนานาประชาราษฎร์อย่างแน่นแฟ้น พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณจะปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป