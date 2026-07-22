ประธาน กกต.ไม่หวั่นโดนกดดันส่งสำนวนฮั้ว สว.ให้ศาลแบบยกเข่ง ยันต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน ประชุมอีก 4 ครั้งจะทำให้ดีที่สุด

ประธาน กกต.ไม่หวั่นกระแสกดดันคดีฮั้ว สว.ให้ส่งศาลทั้งหมด ยันทุกอย่างต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน เผยการพิจารณาสำนวนเป็นไปตามไทม์ไลน์ เหลืออีก 4 ครั้ง ย้ำจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โยนถามเลขาฯ ปมประเมินผลงาน ด้าน "แสวง" ปิดวาจา
วันนี้(22 ก.ค.)นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว. ในวันเลือกระดับประเทศว่า การพิจารณาเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ โดยเหลือการพิจารณาสำนวนอีก 4 ครั้ง ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
ส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่ม iLaw นำข้อมูล การเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกมาเปิดเผย และพบว่ามีบุคคลทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น ได้มีอยู่ในสำนวนด้วยหรือไม่ นายณรงค์ ระบุว่า ตนไม่ทราบว่า เขาเอาข้อมูลอะไรไปบ้าง แต่กกต.ก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมด ขอให้วางใจ กกต.พิจารณาเป็นไปตามไทม์ไลน์ ไม่มีอะไรน่าหนักใจ ทุกอย่างอยู่ในสำนวน
ส่วนการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชน ที่มีการกดดันให้กกต.ส่งศาลทั้งหมดนั้น นายณรงค์ย้ำว่า กกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดัน เราทำตามหน้าที่ของเรา และจะทำให้ดีที่สุด
สำหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2568 ของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ประธาน กกต. หัวเราะพร้อมกล่าวว่า "ให้ไปถามเลขาฯ"
ขณะที่นายแสวงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าว