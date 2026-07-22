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“ปิยวัฒน์” จี้ “สุริยะ” แจงด่วน! จะเลือกเกษตรกร หรือเปิดทางให้สัตว์ปีกจีนบุกตลาดไทย เตือนหากไฟเขียว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไทยเสี่ยงพังทั้งห่วงโซ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (22 ก.ค.) นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก และรองโฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกมาชี้แจงด่วน เนื่องจากได้รับข้อมูลว่า ประเด็นที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้แสดงความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุก รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ปีก เช่น ตับไก่ และตีนไก่ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการเดินทางครั้งนี้ด้วย

นายปิยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตนทราบว่า GACC ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยถึง 2 ครั้ง เพื่อขอให้ฝ่ายไทยแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกของจีนมายังประเทศไทย จึงทำให้เกิดข้อกังวลว่า ไทยอาจกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดตลาดนำเข้าสินค้าดังกล่าวหรือไม่ เพราะจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทย

“วันนี้คนไทยและเกษตรกรต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่า ไทยกำลังจะนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศจีนใช่หรือไม่ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นการค้าธรรมดา แต่เป็นเรื่องปากท้องของเกษตรกรหลายแสนครัวเรือน หากรัฐบาลเปิดทางให้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากจีน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ของไทย ตั้งแต่เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการฟาร์ม โรงชำแหละ โรงงานแปรรูป ไปจนถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด เนื่องจากสินค้านำเข้าที่มีต้นทุนต่ำกว่า อาจกดดันราคาสินค้าในประเทศ ทำให้เกษตรกรไทยสูญเสียอำนาจการแข่งขันและเผชิญปัญหาราคาตกต่ำ”

นายปิยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตนเรียกร้องให้นายสุริยะเปิดเผยรายละเอียดของการเจรจาระหว่างไทยกับจีนอย่างโปร่งใส ว่า มีการตกลงหรือให้คำมั่นในเรื่องการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกหรือไม่ รวมถึงจะมีมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยอย่างไร หากมีการเปิดตลาดจริง

“รัฐบาลต้องตอบให้ชัดว่าจะเลือกยืนข้างเกษตรกรไทย หรือจะเปิดตลาดให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับผลผลิตของคนไทย เพราะหากตัดสินใจผิดพลาด ผลกระทบจะไม่ได้เกิดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพียงอย่างเดียว แต่จะลุกลามไปทั้งระบบเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ” นายปิยวัฒน์ กล่าว






“ปิยวัฒน์” จี้ “สุริยะ” แจงด่วน! จะเลือกเกษตรกร หรือเปิดทางให้สัตว์ปีกจีนบุกตลาดไทย เตือนหากไฟเขียว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไทยเสี่ยงพังทั้งห่วงโซ่
“ปิยวัฒน์” จี้ “สุริยะ” แจงด่วน! จะเลือกเกษตรกร หรือเปิดทางให้สัตว์ปีกจีนบุกตลาดไทย เตือนหากไฟเขียว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไทยเสี่ยงพังทั้งห่วงโซ่
“ปิยวัฒน์” จี้ “สุริยะ” แจงด่วน! จะเลือกเกษตรกร หรือเปิดทางให้สัตว์ปีกจีนบุกตลาดไทย เตือนหากไฟเขียว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไทยเสี่ยงพังทั้งห่วงโซ่
“ปิยวัฒน์” จี้ “สุริยะ” แจงด่วน! จะเลือกเกษตรกร หรือเปิดทางให้สัตว์ปีกจีนบุกตลาดไทย เตือนหากไฟเขียว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไทยเสี่ยงพังทั้งห่วงโซ่