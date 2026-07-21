ภท.เผย "อนุทิน" จ่อฟ้องหมิ่นประมาท “ยิ่งชีพ iLaw” ปมกล่าวหาฮั้วเลือก สว. ยันไร้หลักฐาน

“ภูมิใจไทย” เผย "อนุทิน" จ่อฟ้องหมิ่นประมาท “ยิ่งชีพ iLaw” ปมกล่าวหาฮั้วเลือก สว. ยันไร้หลักฐาน หลังเจ้าตัวยื่นหนังสือประธานวิปฝ่ายค้าน
วันที่ (21 กรกฎาคม 2569) ที่พรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวต่อกรณีที่ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ยื่นหลักฐานเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือก สว. ให้นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)
หนังสือดังกล่าวระบุว่า เพื่อขอให้ใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนบุคคลในฝ่ายรัฐบาลจำนวน 9 ราย และได้มีการแถลงว่า จากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของ iLaw พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการส่งผู้สมัครจัดหาโพย และการให้ค่าตอบแทนในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ ในกรณีการเลือกตั้งสว. ที่ผ่านมา หรือสิ่งที่มีการกล่าวกันเรื่องคดีฮั้ว สว. บุคคลที่นายยิ่งชีพ ได้แถลงคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ และมีบุคคลอื่นอีก 8 ราย ซึ่งบางท่านเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะรัฐบาลชุดนี้ และบางท่านก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทย
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นายศุภชัย กล่าวว่า ถ้อยคําในเนื้อหาคําร้อง และการแถลงของนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ทั้งหมดที่ปรากฏเป็นกรณีที่เห็นได้ชัดว่า เป็นการหมิ่นประมาทบุคคลทั้ง 9 ราย กรณีดังกล่าวมีการอ้างว่าเป็นการสืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานของ iLAW ข้อมูลดังกล่าวต้องถามกลับไปยังนายยิ่งชีพ ว่า นายยิ่งชีพ มีข้อมูลนี้จากไหน อย่างไร เป็นความจริงหรือความเท็จอย่างไรในสิ่งที่ได้มีการสืบสวนสอบสวน กรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆ แต่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด เพราะความจริงแล้ว ข้อเท็จจริงที่ได้แถลงออกมา ความที่ปรากฏในแต่ละบุคคลที่กล่าวหาที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงที่มีการกล่าวถึงนั้น ทั้งหมดไม่ได้มีความเป็นจริงอย่างที่นายยิ่งชีพ ได้กล่าว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายจะเห็นได้ชัดว่า ทั้งหมดเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เป็นการกระทําที่ผิดทางอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท
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“ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะดําเนินคดีกับนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ในข้อหาหมิ่นประมาท และบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่ตามคําแถลง และในหนังสือที่ได้ยื่นต่อประธานวิปฝ่ายค้านนั้น ทุกคนก็จะดําเนินคดีกับนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ในการกระทําที่นายยิ่งชีพ ได้กระทําไป “ นายศุภชัย ระบุ
นายศุภชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้ข้อกล่าวอ้างที่อ้างขึ้นมาลอยๆ อ้างเรื่องของการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เป็นข้ออ้างที่ไม่มีพยานหลักฐานอะไรสนับสนุนเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดําเนินการไปในวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา บุคคลทั้งหมดจะดําเนินคดีกับนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์