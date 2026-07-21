ปธ.กก.สรรหา กสทช. จ่อส่งมติปม "นพ.สรณ" พ้นคุณสมบัติวันนี้ รอนายกฯใช้ดุลพินิจทูลเกล้าฯปลด

ปธ.กก.สรรหา กสทช. จ่อส่งมติปม ‘นพ.สรณ’ พ้นคุณสมบัติ วันนี้ รอนายกฯ ใช้ดุลพินิจทูลเกล้าฯปลด และรอสั่งการให้หาคนมาแทนตำแหน่ง
วันนี้ (21ก.ค.) เมื่อเวลาเวลา 16.20 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับกรณี นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการสรรหา กสทช. เปิดเผยว่า ในส่วนของการส่งมติกรรมการสรรหา กสทช. ไปยังเลขาวุฒิสภา หรือสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการส่ง
ส่วน นพ.สรณ จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยหรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามกฏหมายปกครอง เราไม่อาจก้าวล่วงไปวินิจฉัย แต่สามารถขอคำวินิจฉัยได้
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องทูลเกล้าฯ ตรวจตามมติของกรรมการสรรหาเลยหรือไม่นั้น นายเกียรติพงศ์ ระบุว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายกฯ
เมื่อถามต่อว่าหลังจากนี้กรรมการสรรหา สามารถหาบุคคลมาแทนในตำแหน่งของ นพ.สรณ ได้เลยหรือไม่นั้น นายเกียรติพงศ์ กล่าวว่า ยัง ต้องรอนายกรัฐมนตรีสั่งการมาอีกที