"อนุทิน" ย้ำในวงครม.ให้ความเป็นธรรมทบทวนสิทธิ์บัตรคนจน โยน “เอกนิติ” แถลง

“นายกฯ” กำชับ ที่ประชุมครม. ให้ความเป็นธรรมปมทบทวนสิทธิ์บัตรคนจน บอกรอ “เอกนิติ” แถลง
วันนี้ (21ก.ค.) ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการทบทวนสิทธิ์ และหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ให้ไปถามนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อผู้สื่อเมื่อข่ามถามว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวสั้นๆว่า “ความเป็นธรรม”
เมื่อถามว่านอกจากกำชับเรื่องความเป็นธรรมได้กำชับเรื่องอื่นด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ยิ้ม ไม่ตอบคำถาม ก่อนจะใช้มือปิดประตูรถ และยกมือบ๊ายบายสื่อมวลชน