"ศุภมาส" ห่วงชาวพุทธโดนพิษสังฆทานไร้ฉลาก-ด้อยคุณภาพ ลุยตรวจ ลั่น "ของต้องดี ฉลากต้องครบ ราคาต้องชัด"

รมต.สำนักนายกฯ ห่วงชาวพุทธ โดนพิษสังฆทานไร้ฉลาก-ด้อยคุณภาพ ก่อนวันพระใหญ่ นำทีมลุยตรวจย่านเสาชิงช้า ลั่น "ของต้องดี ฉลากต้องครบ ราคาต้องชัด"
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วันนี้ (21 กรกฎาคม 2569) เวลา 13.30 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ย่านเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แหล่งจำหน่ายสังฆภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานเขตพระนคร และผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาคประชาชน ร่วมตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ก่อนถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 29-30 กรกฎาคมนี้ ซึ่งประชาชนนิยมเลือกซื้อชุดสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก
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การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เน้นการทำงานเชิงรุก ป้องกันก่อนเกิดปัญหา โดย สคบ. ได้ตรวจสอบการจัดทำและแสดงฉลากสินค้า กรมการค้าภายในตรวจสอบการแสดงราคา ณ จุดจำหน่าย พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจปูพรมทั่วบริเวณย่านเสาชิงช้า และไม่เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดิฉันยังได้ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกพื้นที่ มีการตรวจสอบชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมอีกด้วย
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นางสาวศุภมาสกล่าวว่า ที่ผ่านมา สคบ. ได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ทั้งประเด็นสินค้าชำรุด สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ และสินค้าบางรายการใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง แม้ สคบ. ยุติเรื่องได้ทั้งหมด แต่รัฐบาลไม่ประมาท หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที เพราะสินค้ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของประชาชน และช่วงเทศกาลใหญ่จะมีสินค้าออกสู่ตลาดจำนวนมาก ดิฉันจึงต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ประกอบการรายใดอาศัยความศรัทธา จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือแสดงฉลากไม่ตรงกับของที่บรรจุอยู่ภายใน ทั้งนี้ ชุดสังฆทานเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ฉลากต้องเป็นภาษาไทย ระบุรายการสินค้าพร้อมราคาแต่ละชิ้น ชื่อและสถานที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันบรรจุ วันเดือนปีหมดอายุหรือที่ควรใช้ก่อน โดยยึดสินค้าชิ้นที่หมดอายุเร็วที่สุดในชุด และราคารวมทั้งชุด หากในชุดมีสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากัน เช่น ใบชา ข้าวสาร สบู่ ผงซักฟอก ต้องระบุคำเตือนด้วย ผู้จำหน่ายที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนผู้ผลิตมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
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"ก่อนซื้อชุดสังฆทาน ขอให้พี่น้องประชาชนดูฉลากว่ามีรายการสินค้าและราคาครบถ้วน ดูวันหมดอายุหรือวันที่ควรใช้ก่อน ดูชื่อผู้ผลิต และเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ การทำบุญไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของสินค้า แต่อยู่ที่ความตั้งใจ รัฐบาลจะดูแลให้เงินทำบุญทุกบาทของประชาชนไม่สูญเปล่า ทำบุญทั้งที ของต้องดี ฉลากต้องครบ ราคาต้องชัด หากพบสินค้าไม่มีฉลากหรือถูกเอาเปรียบ ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด" นางสาวศุภมาสกล่าว