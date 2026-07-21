อดีตโฆษกเกษตรฯ ซัด เจ้ากระทรวงโฟกัสย้ายขรก.สนองการเมือง เมินแก้ปากท้องเกษตรกรเดือดร้อนหนัก

รองโฆษกกล้าธรรม ซัด เจ้ากระทรวงเกษตรฯ มัวโฟกัสโยกย้ายข้าราชการสนองการเมือง เมินแก้ปัญหาปากท้องเดือดร้อนหนักภาคเกษตรกร
วันนี้ (21ก.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ อดีตโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองโฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สิ่งที่สังคมคาดหวังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในช่วงเวลานี้ คือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งเรื่องราคาพืชผล ต้นทุนการผลิต น้ำ และหนี้สิน มากกว่าที่ภาพของกระทรวงจะถูกสังคมจดจำจากประเด็นการโยกย้ายบุคลากร ว่าย้ายเพื่อ “สนองเรื่องเงิน ไม่ใช่เรื่องงาน” หรือไม่
“ระบบราชการไม่ควรถูกแทรกแซง เป็นสนามการเมือง”การโยกย้ายควรยึดหลักธรรมาภิบาล ความรู้ความสามารถ และความต่อเนื่องของงาน เพราะอธิบดีแต่ละกรมล้วนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย และขวัญกำลังใจของข้าราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้“
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า ตนเคยปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะอดีตโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นแต่ภาพจำของพี่น้องเกษตรกรที่รอความช่วยเหลือในทุกวัน หากข้าราชการที่ทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความหวาดระแวง ย่อมบั่นทอนกำลังใจของคนทำงาน และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบราชการในระยะยาว
”วันนี้เกษตรกรไม่ได้รอว่าใครจะเป็นอธิบดี แต่กำลังจับตาว่ารัฐมนตรีจะมีผลงานอะไรที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น หากภาพจำของกระทรวงยังวนเวียนอยู่กับประเด็นการโยกย้ายมากกว่าการแก้ปัญหาปากท้อง ก็เป็นสิทธิของสังคมที่จะตั้งคำถามว่า รัฐมนตรีได้จัดลำดับความสำคัญของการบริหารกระทรวง และการแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่”อดีตโฆษกกระทรวงเกษตรฯกล่าว