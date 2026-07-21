สกร.จับมือทบ.เปิดโครงการ “1 ปี 1 วุฒิ” ยกระดับการศึกษาทหารกองประจำการ ควบคู่รับใช้ชาติ

สกร.จับมือกองทัพบก เปิดตัวโครงการ “1 ปี 1 วุฒิ” ยกระดับการศึกษาทหารกองประจำการ ควบคู่รับใช้ชาติ พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
วันนี้ (21ก.ค.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นางสาวเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกับกองทัพบก โดย พลเอกอมฤต บุญสุยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เปิดตัวโครงการ “1 ปี 1 วุฒิ” ภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาตนเองและยกระดับวุฒิการศึกษาอย่างน้อย 1 ระดับ ภายในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหาร
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกองทัพบก ในการส่งเสริมให้ทหารกองประจำการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับภารกิจและเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาที่นำไปใช้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้
นายอัครนันท์ กล่าวว่า โครงการ “1 ปี 1 วุฒิ” เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกำลังพลของประเทศ เพราะการรับราชการทหารไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่หยุดการเรียน แต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองควบคู่ไปด้วย ไม่มีหน้าที่ใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการรับใช้ชาติ และไม่มีสิ่งใดที่จะติดตัวคนเราไปได้ตลอดชีวิตเท่ากับการศึกษา เราจึงตั้งใจทำให้ช่วงเวลาที่เยาวชนและประชาชนเข้ามารับราชการทหาร ไม่ใช่ช่วงเวลาที่โอกาสทางการศึกษาต้องหยุดลง แต่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะได้สร้างอนาคตของตนเอง
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การเป็นทหารคือการเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติ แต่ในระหว่างที่รับใช้ชาติ เราไม่อยากให้โอกาสทางการศึกษาของน้อง ๆ ต้องหยุดลง โครงการ ‘1 ปี 1 วุฒิ’ จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ทั้งทำหน้าที่เพื่อประเทศ และพัฒนาความรู้ของตนเองไปพร้อมกัน เมื่อปลดประจำการแล้วจะมีทั้งประสบการณ์ วินัย และวุฒิการศึกษาที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพได้” นายอัครนันท์ กล่าว
โดยโครงการ “1 ปี 1 วุฒิ” จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยทหาร โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ On-site เรียนออนไลน์ Online หรือ เรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและความมั่นคง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพล ผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษา ควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต