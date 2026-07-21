"อัยรินทร์" จี้รัฐทบทวนสิทธิบัตรคนจน ชี้ "น้ำตาคนจน มีค่ากว่าความผิดพลาดของระบบ"

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงผลการคัดกรองผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ที่มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 9.5 ล้านคน จากผู้เข้าสู่ระบบกว่า 18.8 ล้านคน ส่งผลให้ผู้ไม่ผ่านการพิจารณามากกว่าครึ่ง และเกิดกระแสตั้งคำถามถึงความถูกต้องของระบบคัดกรอง แม้รัฐบาลจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ระหว่างวันที่ 17–31 กรกฎาคม 2569 แต่เพียง 4 วันแรก มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 2.9 ล้านราย สะท้อนว่าปัญหาอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะรายบุคคล แต่เป็นสัญญาณที่รัฐบาลต้องเร่งทบทวนระบบคัดกรองและฐานข้อมูลอย่างจริงจัง
"ความผิดพลาดของระบบ ไม่ใช่แค่ตัวเลขในฐานข้อมูล แต่คือชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องต่อสู้กับค่าครองชีพทุกวัน ไม่ใช่เพียงการเสียโอกาส แต่หมายถึงการสูญเสียหลักประกันในการดำรงชีวิต"
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า คำว่า "คนจน" ก็หนักหนาพออยู่แล้ว อย่าซ้ำเติมศักดิ์ศรีด้วยการตัดสิทธิที่ควรได้รับ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์ ฐานข้อมูล และกระบวนการตรวจสอบสิทธิให้มีความถูกต้อง โปร่งใส พร้อมจัดมาตรการเชิงรุกช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองเพื่อไม่ให้หลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐ
"นโยบายที่ดี ไม่ใช่นโยบายที่ประกาศแล้วจบ แต่คือนโยบายที่ทำให้คนเดือดร้อนจริงได้รับความช่วยเหลือจริง เพราะน้ำตาของคนจน มีค่ากว่าความผิดพลาดของระบบ"