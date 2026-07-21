ผู้ตรวจฯลุยสังขละแก้บุกรุกรอบสะพานมอญ จัดระเบียบแพท่องเที่ยว สร้างสมดุลท่องเที่ยวอนุรักษ์สิทธิปชช.

ปธ.ผู้ตรวจฯลุยสังขละบุรี สางปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐรอบสะพานมอญ พบสิ่งปลูกสร้างผิดกม.กว่า 900 ครัวเรือน เร่งบูรณาการทุกหน่วยงาน กำหนดแนวเขตที่ชัดเจน จัดระเบียบแพท่องเที่ยว แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม บังคับใช้กม.เป็นธรรม หวังสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และสิทธิของปชช.
วันนี้ (21ม.ค.) นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐและจัดระเบียบแพบริเวณโดยรอบสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) นายทรงศัก กล่าวว่า เป็นการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งพบว่า ปัญหาบริเวณโดยรอบสะพานอุตตมานุสรณ์มีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหลายหน่วยงานและมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปประเด็นปัญหาหลักได้คือ1. การบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำและอุทยานแห่งชาติ พื้นที่บริเวณโดยรอบสะพานมอญในส่วนที่ต่ำกว่าระดับความสูง 160 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม พื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะที่ต่ำกว่า 155 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้ถูกประกาศทับให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
1. การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมาย ปัจจุบันพบการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยถาวรและเพื่อประกอบกิจการท่องเที่ยว เช่น รีสอร์ท ร้านอาหาร รวมกว่า 900 ครัวเรือน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิการครอบครองและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
2. ปัญหาการจัดระเบียบแพและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบเรือและแพท่องเที่ยว รวมถึงความกังวลด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยจากแพที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและแหล่งน้ำสาธารณะ
โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณและอุทยานแห่งชาติ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างลุล่วง และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
"ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดระเบียบพื้นที่ ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุก การกำหนดแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อลดข้อพิพาท รวมถึงการวางมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการนำข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดมาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาว"
นายทรงศัก ยังกล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในครั้งนี้เป็นความพยายามในการที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ เพื่อสะสางปัญหาเรื้อรังบริเวณสะพานอุตตมานุสรณ์ มุ่งหวังที่จะคืนความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน