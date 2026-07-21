”รองเซมเบ้“ ลั่น สถ.ปิดกั้นทุจริตสอบเต็มระบบ เตือนอย่าหลงเชื่อโดนหลอก 100% พบเห็นให้แจ้งเบาะแส

รักษาการอธิบดี สถ. ลั่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปิดกั้น ทุจริตสอบเต็มระบบ เตือนอย่าหลงเชื่อนายหน้าหลอกซื้อขายตำแหน่ง รู้ไว้เลยโดนหลอก 100% หากพบเห็น มีเบาะแส แจ้งสถ.-สตช.-ปปช. ได้ทันที
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2569) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ในวันวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2569 จะมีการจัดสอบพนักงานท้องถิ่น สายงานบริหาร 5 สนาม 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี-ขอนแก่น ปทุมธานี ชลบุรี และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าสอบ 37,359 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดสอบ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะปิดกั้น การทุจริตสอบให้เข้มงวดที่สุด โดยขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน เชื่อมั่นในความสามารถของตัวท่านเอง อย่าหลงเชื่อ อย่าจ่าย อย่าซื้อขายคะแนนสอบใด ๆ ทุกกรณี เพราะขอให้รู้ไว้ว่าท่านจะโดนหลอก แบบ 100% และหากพบเห็น รู้ถึงตัวบุคคลที่ชักชวน ให้ทำ หรือจะกระทำทุจริต ขอให้ท่านเร่งแจ้งข้อมูล และหลักฐาน มาที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น : 02-2419014 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทันที และขอให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ท่านส่งมาทั้งหมด ถือเป็นความลับของทางราชการ