"สรณ" เปิดไทม์ไลน์เคลียร์ก่อนนั่งปธ.กสทช. ย้ำตามกม.เช็คได้ ลาออกรพ.ดูแลผู้ป่วยฐานะแพทย์นอกเวลา

“หมอสรณ” เปิดไทม์ไลน์ชี้แจงสถานะก่อนนั่งประธาน กสทช. ย้ำทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย และมีเอกสารราชการตรวจสอบได้ แจงหลังลาออกจาก รพ.รามาธิบดี ยังคงดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายในฐานะแพทย์นอกเวลา ก่อนยุติหน้าที่ทั้งหมดก่อนรับโปรดเกล้าฯ เป็นประธาน กสทช.
วันนี้ (21 ก.ค. 2569) นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผย ไทม์ไลน์ลำดับสถานะการปฏิบัติหน้าที่และสถานะทางกฎหมาย เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีสู่การดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. โดยยืนยันว่าข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงเวลาสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารราชการ และสะท้อนลำดับการเปลี่ยนแปลงของสถานะการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน
น.พ.สรณ กล่าวว่า ที่ตัดสินใจเปิดเผยในครั้งนี้ เพราะต้องการให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงตามลำดับเวลา เนื่องจากประเด็นที่มีการกล่าวถึงในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลายช่วง ซึ่งแต่ละช่วงมีสถานะทางกฎหมายแตกต่างกัน
"ข้อเท็จจริงทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารราชการ ทั้งวันที่ยื่นลาออก วันที่พ้นจากสถานะพนักงาน และวันที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธาน กสทช. ซึ่งมีหลักฐานครบถ้วนในทุกช่วงเวลา"
น.พ.สรณกล่าวชี้แจงว่าช่วงแรกก่อนวันที่ 8 ม.ค. 2565 ภายหลังจากที่วุฒิสภามีมติคัดเลือก แต่ก่อนวันที่ประธานวุฒิสภากำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกยื่นหลักฐานการลาออก นพ.สรณ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของโรงพยาบาลรามาธิบดีตามปกติ ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามสิทธิของพนักงาน และยังมิได้เข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งเป็นประธาน กสทช.
ช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 8 ม.ค. – 12 เม.ย. 2565 ภายหลังยื่นหลักฐานการลาออกเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด ตนสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานและลูกจ้างของโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว แม้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการดูแลผู้ป่วยบางราย แต่เป็นการดำเนินการในฐานะแพทย์นอกเวลา เพื่อส่งต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ได้นัดหมายไว้ก่อนหน้า โดยได้รับค่าตอบแทนเฉพาะครั้งที่ปฏิบัติงานจริง และไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำในฐานะพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
"ในช่วงเวลาดังกล่าว ผมยังมีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ทั้งการสวนหัวใจ การทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ และการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ท่านอื่นดูแลต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมของแพทย์ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดแล้ว ผมจึงยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"
น.พ.สรณกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ ซึ่งเป็นหลักการที่ยึดถือมาตลอดการทำงาน ตลอดชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะในฐานะแพทย์หรือประธาน กสทช. ตนยึดหลักการเดียวกัน คือการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน เพราะเชื่อว่าผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะต้องเคารพกฎหมายและรับผิดชอบต่อสังคม
และในช่วงที่ 3 : ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.2565 เป็นต้นไปภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธาน กสทช. ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. อย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่บทบาทด้านการแพทย์ที่ยังคงมีอยู่ เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในฐานะแพทย์จิตอาสา โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
น.พ. สรณกล่าวว่าการเปิดเผยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงเวลาให้สังคมได้รับทราบอย่างครบถ้วน และแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานะการปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา โดยแต่ละช่วงมีข้อเท็จจริงและสถานะทางกฎหมายแตกต่างกัน
น.พ.สรณย้ำว่าประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเคารพผลการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม
"ผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจะเป็นสิ่งที่อธิบายทุกข้อสงสัยได้ดีที่สุด จึงอยากขอให้สังคมรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน และปล่อยให้กระบวนการตามกฎหมายดำเนินไป"