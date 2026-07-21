ครม.เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตง เร่งแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ

ครม.อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันจาก 315 ล. เป็น 359.52 ล. พร้อมขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันอีก 2 ปี โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองตง หาดใหญ่ หลังจำเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อเดินหน้าโครงการต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ
วันนี้ (21ก.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้เพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สาระสำคัญของมติครั้งนี้ คือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการ จาก 315 ล้านบาท เป็น 359.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44.52 ล้านบาท พร้อมขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2568 เป็น พ.ศ. 2563–2570 เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ การเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการดำเนินโครงการพบข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และแนวเส้นทางก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างและเพิ่มเติมรายการงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง อาทิ การปรับแนวคลองระบายน้ำ การย้ายตำแหน่งประตูระบายน้ำ การปรับรูปแบบคลองในบางช่วง และการเพิ่มงานระบบระบายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้การก่อสร้างมีความเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพะตงและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำ ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาว ตลอดจนสามารถพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนได้ในอนาคต