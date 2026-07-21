ครม.เคาะเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบ สร้างอาคารรพ.ห้วยยอด ตรัง เป็น 159 ล.

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร รพ.ห้วยยอด ตรัง 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) เป็น 159 ล.
วันนี้ (21ก.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ จำนวน 157,022,250 บาท เป็นวงเงิน 159,241,426.60 บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2571 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ